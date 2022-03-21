Уолл-стрит заканчивается небольшим убытком на фоне более агрессивной ФРС

Нью-Йоркская фондовая биржа завершила работу чуть ниже в понедельник после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, в котором он был готов внести более агрессивные коррективы в базовую процентную ставку.

Кроме того, рынок нефти резко вырос, при этом цены на сырую нефть выросли более чем на 7%.

Результаты кампании закрытия показали индекс Dow Jones, который на прошлой неделе продемонстрировал наилучшие показатели с конца 2020 года, снизившись с 0,58% до 34 552,99 единиц.

Между тем технология Nasdaq потеряла 0,40% до 13 838,46 пункта, а расширенный индекс S&P 500 снизился на 0,04% до 4 461,18 единиц.

ФРС может повысить свои ставки «более агрессивно» в 2022 году, если сочтет это необходимым, сказал Пауэлл, после того как денежно-кредитная организация повысила свои базовые ставки впервые за два года на прошлой неделе.

«Если мы придем к выводу, что целесообразно действовать более агрессивно, увеличив ориентировочные ставки более чем на 25 базисных пунктов на заседании или нескольких заседаниях (ndlr: комитета по денежно-кредитной политике), мы сделаем это», - сказал Пауэлл во время ежегодной конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса (NDLR: комитета по денежно-кредитной политике). НАБЕ).

ФРС повысила целевые ставки в среду впервые с 2018 года для борьбы с инфляцией, которая достигла пика за 40 лет в Соединенных Штатах.

Согласно индексу потребительских цен Министерства торговли, инфляция достигла 7,9% за 12 месяцев прошлого года в феврале прошлого года. ФРС предпочитает придерживаться индекса PCE, который составляет 6,1% за 12 месяцев в январе.

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