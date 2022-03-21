Vive Latino 2022: от Son Rompe Pera до Bruses, второй день, полный мексиканских групп
Начало рок-н-ролльного воскресенья было главным героем чистых национальных проектов с большим характером
Newsroom Infobae
20 март 2022
Technicolor Fabrics завоевала все виды сцен по всей Республике, и теперь они также могут присоединить индийскую сцену Vive Latino 2022, где они были самым востребованным вступительным актом зрителей, настоящим безумием (Фото: Густаво Азем /Infobae México)
Рамона из северной Мексики приехала в Carpa Vive Latino, чтобы исполнить одну из своих величайших детских мечтаний: остановиться на крупнейшем фестивале в Мексике и Центральной Америке (Фото: Густаво Азем)
Рамона из северной Мексики приехала в Carpa Vive Latino, чтобы исполнить одну из своих величайших детских мечтаний: остановиться на крупнейшем фестивале в Мексике и Центральной Америке (Фото: Густаво Азем)
Technicolor Fabrics завоевала все виды сцен по всей Республике, и теперь они также могут присоединить индийскую сцену Vive Latino 2022, где они были самым востребованным вступительным актом зрителей, настоящим безумием (Фото: Густаво Азем /Infobae México)
Technicolor Fabrics завоевала все виды сцен по всей Республике, и теперь они также могут присоединить индийскую сцену Vive Latino 2022, где они были самым востребованным вступительным актом зрителей, настоящим безумием (Фото: Густаво Азем /Infobae México)
Technicolor Fabrics завоевала все виды сцен по всей Республике, и теперь они также могут присоединить индийскую сцену Vive Latino 2022, где они были самым востребованным вступительным актом зрителей, настоящим безумием (Фото: Густаво Азем /Infobae México)
Technicolor Fabrics завоевала все виды сцен по всей Республике, и теперь они также могут присоединить индийскую сцену Vive Latino 2022, где они были самым востребованным вступительным актом зрителей, настоящим безумием (Фото: Густаво Азем /Infobae México)
Рамона из северной Мексики приехала в Carpa Vive Latino, чтобы исполнить одну из своих величайших детских мечтаний: остановиться на крупнейшем фестивале в Мексике и Центральной Америке (Фото: Густаво Азем)
Концерт в Брюсселе. Мексиканка вышла на сцену Кларо благодаря своему таланту, но во многом через социальные сети, поскольку она первая исполнительница, которой управляют Тик Ток и пользователи. Невероятная история (Фото: Густаво Азем /Infobae)
Концерт Сон Ромпе Пера. В ритме «La cumbia - это новый панк» мастера маримбы сыграли несколько хороших песен, чтобы эффектно обуть пол Sol Forum и с такими гостями, как Belafonte Sensational (Фото: Gustavo Azem/Infobae)