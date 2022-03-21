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Воскресенье 20 март 2022
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Россия

Vive Latino 2022: от Son Rompe Pera до Bruses, второй день, полный мексиканских групп

Начало рок-н-ролльного воскресенья было главным героем чистых национальных проектов с большим характером

Newsroom Infobae

20 март 2022

Ткани Техниколор жить латино
Technicolor Fabrics завоевала все виды сцен по всей Республике, и теперь они также могут присоединить индийскую сцену Vive Latino 2022, где они были самым востребованным вступительным актом зрителей, настоящим безумием (Фото: Густаво Азем /Infobae México)

Рамона ан виве латино
Рамона из северной Мексики приехала в Carpa Vive Latino, чтобы исполнить одну из своих величайших детских мечтаний: остановиться на крупнейшем фестивале в Мексике и Центральной Америке (Фото: Густаво Азем)

Рамона ан виве латино
Рамона из северной Мексики приехала в Carpa Vive Latino, чтобы исполнить одну из своих величайших детских мечтаний: остановиться на крупнейшем фестивале в Мексике и Центральной Америке (Фото: Густаво Азем)

Ткани Техниколор жить латино
Technicolor Fabrics завоевала все виды сцен по всей Республике, и теперь они также могут присоединить индийскую сцену Vive Latino 2022, где они были самым востребованным вступительным актом зрителей, настоящим безумием (Фото: Густаво Азем /Infobae México)

Ткани Техниколор жить латино
Technicolor Fabrics завоевала все виды сцен по всей Республике, и теперь они также могут присоединить индийскую сцену Vive Latino 2022, где они были самым востребованным вступительным актом зрителей, настоящим безумием (Фото: Густаво Азем /Infobae México)

Ткани Техниколор жить латино
Technicolor Fabrics завоевала все виды сцен по всей Республике, и теперь они также могут присоединить индийскую сцену Vive Latino 2022, где они были самым востребованным вступительным актом зрителей, настоящим безумием (Фото: Густаво Азем /Infobae México)

Ткани Техниколор жить латино
Technicolor Fabrics завоевала все виды сцен по всей Республике, и теперь они также могут присоединить индийскую сцену Vive Latino 2022, где они были самым востребованным вступительным актом зрителей, настоящим безумием (Фото: Густаво Азем /Infobae México)

Рамона ан виве латино
Рамона из северной Мексики приехала в Carpa Vive Latino, чтобы исполнить одну из своих величайших детских мечтаний: остановиться на крупнейшем фестивале в Мексике и Центральной Америке (Фото: Густаво Азем)

Брюсы в Vive Латино
Концерт в Брюсселе. Мексиканка вышла на сцену Кларо благодаря своему таланту, но во многом через социальные сети, поскольку она первая исполнительница, которой управляют Тик Ток и пользователи. Невероятная история (Фото: Густаво Азем /Infobae)

Брюсы в Vive Латино

Брюсы в Vive Латино

Брюсы в Vive Латино

Брюсы в Vive Латино

Сын Ромпе Пера живет латиноамериканец

Сын Ромпе Пера живет латиноамериканец

Сын Ромпе Пера живет латиноамериканец

Сын Ромпе Пера живет латиноамериканец

Сын Ромпе Пера живет латиноамериканец

Сын Ромпе Пера живет латиноамериканец

Сын Ромпе Пера живет латиноамериканец

Сын Ромпе Пера живет латиноамериканец
Концерт Сон Ромпе Пера. В ритме «La cumbia - это новый панк» мастера маримбы сыграли несколько хороших песен, чтобы эффектно обуть пол Sol Forum и с такими гостями, как Belafonte Sensational (Фото: Gustavo Azem/Infobae)

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