Неделя вермута: 9 мест, которые обязательно нужно посетить, чтобы насладиться лучшими напитками

За последние 10 лет в мире было создано более 100 брендов вермута, что ясно показывает, что за пределами Аргентины, одного из крупнейших рынков для этого типа напитков, тенденция к этим напиткам охватила множество стран.

За последний год только в стране потребление этого напитка европейского происхождения, приготовленного из вина, мацерированного с травами и растительными веществами, выросло на 23% благодаря распространению не только различными барменами, но и классическими барами и ресторанами, которые добавили его в их меню.

Таким образом, по всей стране появляется все больше и больше предложений, чтобы насладиться напитком, включающим исторический напиток, даже одного глотка газировки достаточно, чтобы сделать его частью встречи друзей или семьи. Здесь проводится экскурсия по различным магазинам вермута, барам и ресторанам, а также предложения напитков, которые можно повторить дома.

40-летний бар

40-летний бар

В некогда родригесе Пенья, также известном как «Эль-Бар-де-Карлитос», собрались три истории, чтобы достичь этого настоящего. «Он существовал там с 1982 года. Это был типичный соседский бар, который по-прежнему остается, с фиксированной клиентурой», - начал свою историю Infobae Хоакин Тейшедо. После смерти Карлитоса место некоторое время оставалось во главе его внука, «но он устал и закрыл его, мой старик - клиент, и он сказал мне, что место сдано в аренду, и именно тогда эти три истории сошлись вместе. Та, что в баре, моя группа друзей и моя».

Хоакин и его школьные друзья всегда собирались вместе, чтобы поиграть в туте, среди прочего (отсюда и «Las 40″) «, и у нас всегда была идея собрать что-то, барбекю, место встречи или где быть». И это история молодого человека, который семь лет занимается мясными изделиями ручной работы. Пустой бар, идея места встречи друзей и место, где можно предложить домашнее мясное ассорти. «Мы сделали подтяжку лица в баре, открыли и ушли».

Пикады и сэндвичи, несомненно, являются звездой этого места, и, конечно же, вермут; благодаря традиции, сохранившейся от старых прихожан. « Один из наших партнеров интернализировал себя в кустарных вермутах и после нескольких тестов он нашел настой на основе торронте, который ему очень понравился , поэтому чуть больше года назад мы получили нашу этикетку вермута Rodo, которую многие приняли». Еще один напиток, который имеет значение, - это тот, который включает в себя вермут россо, апероль и тоник, но все же называет классический Ferroviario.

— Куда? Первый совет 2637, Мар-дель-Плата

«Наша идея с самого начала заключалась в том, чтобы претендовать на продукт, который всегда был на аргентинском столе», - сказал Хуан Мануэль Бидегайн, один из партнеров этого места, расположенного в так называемом районе Ньюбери, в Чакарите, что относится к дому бабушки, к тому семейному пространству, где, конечно, газировка также появляется в его упаковке более классической и традиционной.

Таким образом, среди других фирменных напитков можно найти широко употребляемые варианты, такие как «Ах, но в сифоне», в который входят Кампари, Апероль, апельсиновый кордиал и содовая; или Негрони Пилетеро с джином, Кампари, Чинзано, апельсиновым кордиалом и содовой.

Что касается сопровождающих их блюд, то письмо было в партнерстве с известным Хуаном Баркосом, с которым он позже сотрудничал в недавно открывшемся проекте под названием «Мадре Рохас». Таким образом, в Сифоне вы не можете пропустить символическую проволету на гриле, сопровождаемую вишней и уменьшением количества масла, а также эмпанада из оссобуко или пойти дальше, даже римские ньокки на гриле с сушеными помидорами и песто.

— Куда? Проспект Хорхе Ньюбери 3881, CABA

Пицца ОТЛ

Пицца ОТЛ

Закат, стол на тротуаре и аперитив в руке в сопровождении закусок, представляющих лучшие блюда итальянской кухни. Это изображение, которое можно увидеть ежедневно в этом классическом и разрушительном месте в Сан-Тельмо, где проходило так называемое «время вермута», которое на самом деле длится немного дольше, конечно, со вторника по воскресенье с 19:00 до 21:00.

В это время можно насладиться коктейльным баром 2x1, идеальным предложением для сопровождения любого блюда из вашего меню сэндвичей и закусок.

Таким образом, встречи после рабочего дня можно насладиться брускеттой из кабраунтара, грибов и рукколы (850 долларов) или хрустящей фаиной из цветной капусты с пармезаном и фисташковой мортаделлой (830 долларов). Они также предлагают традиционные аранчини (рисовые крокеты карнароли, наполненные сыром за 930 долларов) или сэндвич с фрикадельками с помидорами и моцареллой фьор ди латте (120 долларов).

— Куда? Касерос-авеню 424, Сан-Тельмо, CABA

Винодельня Пичинча

Винодельня Пичинча

Это место, родившееся в декабре 2018 года на первом этаже здания Warecloud, где сходятся радио и коворкинг, стало обязательной остановкой не только для рабочих, но и для прохожих и всех, кто хочет насладиться хорошим напитком. «Пичинча является очень важным гастрономическим полюсом здесь, поэтому мы почувствовали, что сочетаются несколько факторов. Мы хотели создать что-то интересное у входа в здание, которое станет обязательной остановкой во время выхода», — объяснил Дино Мак.

«Это был район с множеством ремесленных пивоварен во время бума, там было многолюдно, и нам показалось интересным местом, где мы могли выделиться, потому что, хотя у нас есть пиво, мы наткнулись на вермут, который мы знали от наших стариков, и нам было очень интересно держитесь за него, чтобы сделать дифференциал», - пояснил он.

В дополнение к фирменным напиткам выбор меню с двумя кранами вермута по собственному рецепту просто сопровождает напитки. Picadas, «Carlitos» из вакуума и бургеров, в домашних и сытных версиях, являются частью предложения.

«Наша ставка прошла хорошо, это возрождение этого типа напитков мы переживаем с большими ожиданиями. До сих пор есть люди, которые не совсем понимают, что такое вермут, как его готовят. Он пробует его на вкус, любит и просит, не интернализируя себя в том, что это на самом деле. И это только начало, потому что мы уже готовимся к тому, что скоро у нас будет второй собственный рецепт вермута», - заключил он.

— Куда? Alvear 144, Росарио, Санта-Фе

Гроулеры

Гроулеры

Знаменитый бар с урбанистическим и художественным духом, который также получил место благодаря широкому разнообразию стилей пива, в течение года добавляет свои собственные рецепты коктейлей, таких как джин с тоником, вермут, летний красный и сидр, которые рождаются из сиропов и различных видов дистиллятов, среди прочего. Очень осторожно от происхождения производства до приготовления напитка в баре с «настойками» и сухофруктами, среди других продуктов.

«С самого начала Growlers вермут всегда стоял на повестке дня, иногда нам нужно надеяться, что сможем создать дифференцированное предложение, в котором потребитель сможет оценить добавленную стоимость», - пояснил Мартин Казанова, один из партнеров. «Исследуя мир коктейлей и бум развития ремесел в коктейль-баре pullada, мы прибываем в vermu.cito», предлагаемый в сотрудничестве с брендом Cosas Imposible и приготовленный из ананаса и мятной соды, что делает его очень пригодным для питья в любое время года. Он также предлагается в формате банки объемом 254 мл, которую можно взять с собой домой или взять с собой в помещение.

Касаясь приема публики, Казанова сказал, что «это впечатляюще. Как это происходит в мире пива, важно подумать, какой продукт предложить человеку, который только начинает заниматься вермутом, и обычному потребителю . Для первого предлагается пряная газировка с ананасом. Для обычного пьющего «Классический апельсин» - это интенсивная версия вермута, пропитанного апельсиновым сиропом, впечатляющая во вкусе и четко округленная, основанная на классической горечи и пряности напитка».

— Куда? Санта-Фе авеню 1430, Реколета, Каба

Чёрное небо

Чёрное небо

15 лет, этот бар и ресторан «пересекаются сквозным поиском совершенства, где у нас действительно честная гастрономия, мы являемся средством, способствующим превращению белкового или овощного гарнира во что-то аппетитное, где вы можете увидеть, что эстетический поиск в классике кухня и традиционная кухня с долей современности», - сказал Мартин Маццука.

Помимо классических сыров и мясного ассорти, вы также можете насладиться незаменимыми закусками. Разнообразие очень велико: от речных крокетов или анчоусов до сэндвичей (например, вяленой горбуши) до бургеров, таких как бургер из сухого выдержанного буйвола.

Среди предложений, которые являются зарегистрированными торговыми марками этого места, несомненно, есть вермут из-под крана, который включает грейпфрут, апельсин, гвоздику, звездчатый анис и корицу в составе смеси вкусов. При подаче одного из фирменных коктейлей добавляется часть Campari и немного содовой.

«Вермут украшает стол любого дома, это всегда происходило естественно, но очевидно, что есть возрождение, которое мы долгое время боролись с этим вермутом из-под крана и некоторыми событиями», - пояснил Маццука.

— Куда? Балькарсе и Сармьенто, Санта-Фе

сторона V

сторона V

Это место, известное как самый «инстаграммный» бар в городе, включает в себя оригинальное предложение классических уличных блюд без ингредиентов животного происхождения. В его меню представлены разнообразные классические и фирменные коктейли, а недавно было добавлено новое коктейльное меню, разработанное барменом Lean Milan.

Характерным ингредиентом их коктейлей является вермут россо, который прекрасно сочетается с остальными ингредиентами, такими как Milan Torino Vegano, который включает 2 унции аперола и 2 унции вермута, которые подаются в коротком стакане со льдом и апельсиновой цедрой. Другой вариант - Americano Vegan, который содержит 2 унции аперола, 2 унции вермута россо и подается в длинном стакане или цибории, а затем дополняется содовой и лимонной цедрой. Обязательно попробуйте классический негрони, приготовленный из 1 унции аперола, 1 унции вермута россо, 1 унции джина и 1 цедры апельсиновой цедры и подается в коротком стакане с гарниром из апельсиновой цедры.

Этими и другими альтернативами можно насладиться в его больших помещениях, таких как различные открытые площадки, пробуя оригинальную растительную альтернативу уличной еде, включающую веганские бао, устричные наггетсы, нот-бургеры и жареную курицу сейтана, а также варианты закусок и сладких соблазнов.

— Куда? Гондурас 4969, Палермо, CABA

Кубок мира

Кубок мира

Хотя ему всего 4 года, он исполняет старую тоску, так как «он был построен кирпичом за кирпичом на семейном участке, пытаясь воспроизвести как в архитектуре, используемых материалах, так и в украшении те старые натюрморты, которые наши бабушки и дедушки использовали как пространство для отдыха и отдыха», объяснил Рафаэль Понтьери.

С меню, которое не пренебрегает традициями и цепляется за корни, миланские пиццы и эмпанада проходят вокруг его столов, в дополнение к свежей и ежедневной пасте, «как это делала нонна, без консервантов. И, конечно, всегда в сопровождении вермута.

«Дело в том, что он не только всегда присутствует, но и растет во всех его разновидностях, конечно, rosso, white и Ferroviario», - говорит Понтьери. Но, как он пояснил, одной из торговых марок La Mundial является «детская тортилья с Чинзано, как классика тапас и середины вечеров», заключается в том, что, как и в других случаях, он отмечает возрождение этого напитка, «третье, четвертое поколения обнимают ту традицию зари XX века, мы прошли два года пандемия и увеличение числа потребителей, которые ее потребляют, были экспоненциальными».

« От Кордовы до мира, Cinzano con peperina», гласит один из плакатов La Mundial, натюрморт друзей, гастрономический и культурный центр, как его полное название, потому что это гораздо больше, чем место для отдыха, это место встречи для семьи.

— Куда? Трасса E55, KM 7 1/2, Ла-Калера, Кордова

Дон Маркос

Дон Маркос

«Возрождение вермута имеет для нас особое значение, потому что это напиток, который нам нравится и который, как мы верим, демонстрирует нашу национальную идентичность, он уводит нас к нашим корням, к нашим бабушкам и дедушкам, в этом месте, где здесь прошло четыре поколения», - начал свое объяснение Эрнан Франкос.

Дон Маркос имеет почти 50-летнюю историю: родившийся в 1970-х годах, после смерти одного из его основателей 10 лет назад, это место начало терять часть своей магии, и наступление пандемии стало решающим для его закрытия. Однако Эрнан и его партнеры избежали этого, взяв на себя управление учреждением, даже сохранив бывших сотрудников в своем штате, «мы сделали их частью команды, ядра, которое заботится о письме, которое поддерживалось с тех пор, как мы прибыли».

« Когда мы открыли этот второй экземпляр, мы собрали коктейльную команду, и наша цель с самого начала заключалась в том, чтобы установить вермут. Здесь, в Санта-Фе, это был не напиток, который был так навязан, и мы хотели этого добиться, поэтому мы начали отказываться от напитков , команда бара проделала очень хорошую работу», - объяснил Франкос, который уточняет, что каждый из препаратов носит имя знаковых фигур местного шоу, поэтому можно найти ссылки. Лео Маттиоли, Тато Боресу и даже Сусане Хименес и Мории Касан.

Таким образом, среди вермутов можно наслаждаться блюдами, установленными в течение длительного времени, поскольку «человек, который делает миланцы, работает уже 25 лет, который делает макароны 16 лет назад, бутерброды делает человек с 17 лет, поэтому мы намеревались сохранить их происхождение и укрепить их и раскрутить презентацию. Мы включили тапас и некоторые десерты, а также вегетарианские и веганские блюда», - сказал Франкос о классике, которая возродилась в разгар пандемии и стремится сохранить таинственность.

— Куда? Лас-Херас 3604, Санта-Фе

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