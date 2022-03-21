Акции США падают, поскольку Пауэлл встряхивает рынок казначейских облигаций

(Bloomberg) Новое сообщение Джерома Пауэлла об ограничительной тенденции потрясло финансовые рынки, вызвав рост доходности казначейских облигаций, поскольку Федеральная резервная система, похоже, готова резко повысить процентные ставки для сдерживания инфляции.
Некоторые из основных движений на рынках:
АкцииИндекс S&P 500 практически не изменился в
- 16:07 по нью-йоркскому времени
- Nasdaq 100 упал на 0,3%
- Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 0,6%
- Мировой индекс MSCI упал на 0,2%
- Индекс Bloomberg Спотовый доллар вырос на 0,2%
- Евро упал на 0,3% до 1,1014 доллара США
- Фунт стерлингов ослаб на 0,1% до 1,3161 доллара США
- Японская иена упала на 0,3% до 119,49 за доллар
Облигации 10-летняя доходность казначейских облигаций
- выросла на 15 базисных пунктов до 2,30%
- 10-летняя доходность Германии выросла на 10% базисные пункты на уровне 0,47%
- Доходность британских инструментов выросла на 14 базисных пунктов до 1,64%
Сырьевые товарыНефть
- West Texas Intermediate выросла на 7,3% до 112,34 доллара США за баррель
- Фьючерсы на золото выросли на 0,3% до $1,940,50 за унцию
Первоначальное примечание:
казначейские облигации выросли Пауэлл как Краткое описание акций: обертывание рынков
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