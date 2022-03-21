Сенат США обсуждает выдвижение первой чернокожей женщины-судьи в Верховный

Вашингтон, 21 марта Судебный комитет Сената США начал обсуждение кандидатуры первой чернокожей женщины, претендующей на одну из пожизненных должностей в Верховном суде, известного судьи Кетанджи Браун Джексон. Слушания начались с большим ожиданием, с десятками фотографов, фотографирующих Джексона, так как несколько сенаторов-демократов подошли, чтобы пожать руку и пожелать ему удачи. Джексон был выдвинут президентом США Джо Байденом, который пообещал во время избирательной кампании 2020 года, что если он попадет в Белый дом, он назначит афроамериканку в Верховный суд, потому что за 232-летнюю историю этого суда никто не входил в состав этого суда. «Добро пожаловать, судья Джексон», — заявил в начале слушаний председатель судебного комитета, сенатор-демократ Дик Дурбин, напомнив, что это «исторический случай». «Ни один судья Верховного суда никогда не был афроамериканкой. Вы, судья Джексон, могли бы стать первым. Быть первым непросто. Часто нужно быть лучшим и, в некотором роде, самым храбрым. Многие не готовы противостоять этому давлению, этому испытанию на глазах у всех», — признался Дурбин. «Но, - добавил он, - ваше присутствие здесь, ваша готовность пройти этот процесс с мужеством, вдохновляет тысячи американцев, которые отражаются в вас». Первыми выступят в понедельник 22 члена Судебного комитета Сената, 11 демократов и 11 республиканцев. Затем Джексон будет официально представлен комитету двумя деятелями из судебной сферы: бывшим судьей Апелляционного суда округа Колумбия Томасом Б. Гриффитом и профессором права Пенсильванского университета Лизой Фэрфакс, которая также училась в колледже и жила с Джексоном. Позже магистрат зачитает показания, которые она уже подготовила перед сенаторами судейского комитета. Слушания по рассмотрению кандидатуры Джексона в Верховный суд продолжатся до конца недели. Ожидается, что республиканцы нападут на Джексона за защиту четырех заключенных на военно-морской базе Гуантанамо (Куба), а также за помощь в сокращении сроков тюремного заключения за федеральные преступления, связанные с наркотиками, которые непропорционально сильно затрагивают афроамериканцев и латиноамериканцев. Сенатор-республиканец Джош Хоули распространил в Твиттере ложные теории о якобы благоприятном отношении Джексона к лицам, обвиняемым в педофилии или сексуальных преступлениях, что Белый дом назвал «токсичной дезинформацией» и которое было опровергнуто экспертами в области права. Хоули является одним из республиканцев в судебном комитете, наряду с сенаторами Тедом Крузом и Томом Коттоном, который рассматривает возможность участия в президентских выборах 2024 года, чтобы они могли использовать слушания для достижения политических выгод. Демократы, которые имеют большинство в Сенате, хотят, чтобы Джексон получил одобрение этой палаты к 8 апреля. Байден опубликовал сообщение в Twitter в понедельник, в котором говорится, что Джексон имеет «один из самых ярких юридических умов» в стране, поэтому он посчитал, что заслуживает того, чтобы дойти до Верховного суда. В случае подтверждения Джексон заменит Стивена Брейера, одного из трех прогрессивных судей Верховного суда, где консерваторы имеют большинство. ШЕФ уд/фунт/дмт (фото)