Вашингтон, 21 марта Соединенные Штаты в понедельник осудили решение российского правосудия запретить деятельность технологического гиганта Meta, родителя Facebook и Instagram, в стране, посчитав его экстремистской организацией, разрешающей призывы к насилию в отношении россиян. «Мы осуждаем решение московского суда об объявлении Meta, включая Facebook и Instagram, «экстремистами». Эта атака на право на информацию должна прекратиться», — заявил в Twitter представитель Госдепартамента Нед Прайс. Решение российского правосудия отвечает требованию прокурора запретить деятельность Facebook и Instagram в стране за их «экстремистскую деятельность», разрешив призывы к насилию в отношении россиян. Ошибка не распространяется на службу обмена сообщениями Meta WhatsApp, поскольку она не содержит функций для публичного распространения информации. После российского вторжения в Украину Meta объявила, что позволит своим пользователям в Украине, России и Польше нарушать правила использования и распространять сообщения, которые обычно запрещаются как «смерть российскому захватчику». Мета запрещает «заслуживающие доверия» угрозы убийством в адрес российских гражданских лиц, но допускает призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. До этого постановления Кремль уже блокировал Instagram и ограничивал доступ Facebook на территории России. ШЕФ

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