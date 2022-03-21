Уругвай будет играть за то, чтобы стать главным героем против Перу, говорит DT de la Celeste

Тренер сборной Уругвая Диего Алонсо заверил в понедельник, что Селеста будет играть за главного героя в четверг против Перу в предпоследнем матче южноамериканских квалификаций, который отправится на Катар-2022, который может стать решающим для обеих команд.

Цель столкновения, которое состоится на стадионе Сентенарио в Монтевидео, будет заключаться в том, чтобы «стать главными героями, вести активную игру, защищаться вперед и пытаться взять матч под контроль», заявил DT в понедельник вечером на виртуальной пресс-конференции.

«Мы должны играть в свою игру, выводить ее на поле, где мы чувствуем себя сильными, комфортными и заставляем Перу чувствовать себя некомфортно. Такова наша стратегия», - сказал он.

Алонсо пояснил, что стартовая команда еще не определила сто процентов и что он предпочитает подождать, чтобы принять это решение.

«Только сегодня у нас первый контакт» со всей командой, сказал он. «Мне нравится видеть команду, чувствовать ее, наблюдать за тренировкой» и что у игроков «есть шанс до последнего дня сражаться в любом месте на корте».

Для 46-летнего технического директора, который возглавил сборную в январе после ухода Оскара Табареса, отсутствие съемок некоторых футболистов «не является решающим».

Точно так же, проконсультировавшись с «ветераном» La Celeste, основные ссылки которого - такие как Луис Суарес, Эдинсон Кавани, Диего Годин или Фернандо Муслера - уже подходят к концу своей карьеры, Алонсо заверил, что все они «чрезвычайно важны».

«Они чрезвычайно важны для формирования группы и я очень верю в их способности, когда дело доходит до игры и вне корта», - сказал он, добавив, что не считает «замену», необходимой для чемпионата мира, который будет сыгран в ноябре и декабре.

Наконец, DT сказал, что он очень благодарен за привязанность и поддержку уругвайской публики, которая распродала билеты на матч в считанные часы.

«Мы еще раз знаем, что стадион будет заполнен, и это дает нам счастье», - признал он.

Уругвай сыграет в четверг решающий матч против Перу, прямого соперника за четвертый билет на чемпионат мира. Если он победит и Чили не победит Бразилию в качестве гостя, он получит право напрямую на Catar-2022.

Ла Селеста занимает четвертую позицию с 22 единицами, а инки занимают пятое место с меньшим очком. Дальше назад и все еще с шансами появляются Чили (19) и Колумбия (17).

Бразилия (39) и Аргентина (35) уже прошли квалификацию, а Эквадор, занявший третье место с 25, находится в шаге от достижения своей квоты на чемпионат мира.

гв/мА