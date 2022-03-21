AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
понедельник 21 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Уругвай будет играть за то, чтобы стать главным героем против Перу, говорит DT de la Celeste

Newsroom Infobae

21 март 2022

Тренер сборной Уругвая Диего Алонсо заверил в понедельник, что Селеста будет играть за главного героя в четверг против Перу в предпоследнем матче южноамериканских квалификаций, который отправится на Катар-2022, который может стать решающим для обеих команд.

Цель столкновения, которое состоится на стадионе Сентенарио в Монтевидео, будет заключаться в том, чтобы «стать главными героями, вести активную игру, защищаться вперед и пытаться взять матч под контроль», заявил DT в понедельник вечером на виртуальной пресс-конференции.

«Мы должны играть в свою игру, выводить ее на поле, где мы чувствуем себя сильными, комфортными и заставляем Перу чувствовать себя некомфортно. Такова наша стратегия», - сказал он.

Алонсо пояснил, что стартовая команда еще не определила сто процентов и что он предпочитает подождать, чтобы принять это решение.

«Только сегодня у нас первый контакт» со всей командой, сказал он. «Мне нравится видеть команду, чувствовать ее, наблюдать за тренировкой» и что у игроков «есть шанс до последнего дня сражаться в любом месте на корте».

Для 46-летнего технического директора, который возглавил сборную в январе после ухода Оскара Табареса, отсутствие съемок некоторых футболистов «не является решающим».

Точно так же, проконсультировавшись с «ветераном» La Celeste, основные ссылки которого - такие как Луис Суарес, Эдинсон Кавани, Диего Годин или Фернандо Муслера - уже подходят к концу своей карьеры, Алонсо заверил, что все они «чрезвычайно важны».

«Они чрезвычайно важны для формирования группы и я очень верю в их способности, когда дело доходит до игры и вне корта», - сказал он, добавив, что не считает «замену», необходимой для чемпионата мира, который будет сыгран в ноябре и декабре.

Наконец, DT сказал, что он очень благодарен за привязанность и поддержку уругвайской публики, которая распродала билеты на матч в считанные часы.

«Мы еще раз знаем, что стадион будет заполнен, и это дает нам счастье», - признал он.

Уругвай сыграет в четверг решающий матч против Перу, прямого соперника за четвертый билет на чемпионат мира. Если он победит и Чили не победит Бразилию в качестве гостя, он получит право напрямую на Catar-2022.

Ла Селеста занимает четвертую позицию с 22 единицами, а инки занимают пятое место с меньшим очком. Дальше назад и все еще с шансами появляются Чили (19) и Колумбия (17).

Бразилия (39) и Аргентина (35) уже прошли квалификацию, а Эквадор, занявший третье место с 25, находится в шаге от достижения своей квоты на чемпионат мира.

гв/мА

новости без цензуры