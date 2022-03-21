Национальный университет дель Альтиплано в Пуно: процесс приема проходит через перекрестье после того, как несколько абитуриентов набрали наивысший балл

Еще один национальный университет, после того как некоторые абитуриенты поступили с «идеальным баллом», несмотря на сложность вступительный тест. Это новый случай Дома исследований Альтиплано в городе Пуно.

В течение двух дней Национальный университет Альтиплано проводил вступительные экзамены, что означает, что 19 марта он был назначен на инженерную и биомедицинскую карьеру, а в воскресенье, 20, настала очередь для получения социальной степени.

Однако в субботу вечером при представлении результатов UNA было поразительно, что 15 вакансий, предназначенных для медицинской карьеры, были заполнены молодыми людьми, получившими одинаковый балл: 1716 баллов.

Кроме того, было также известно, что первые 8 вакансий из 39 медсестер были заполнены людьми, которые таким же образом набрали 1716 баллов.

В том же контексте это было отмечено в списке абитуриентов гражданского строительства, было замечено 4 абитуриента с идеальным баллом (1430).

КАК ПРОХОДИЛ ЭКЗАМЕН UNA В ПУНО?

Экзамен был основан на 30 вопросах по различным предметам, общая сумма составила 1430 баллов. В случае карьеры в области медицины и сестринского дела им предоставляется специальный бонус за профессиональную пригодность, эквивалентный 20% от балла. Набрав в общей сложности 1716 баллов, как видно из проспекта того же учебного дома.

Со своей стороны ректор университета Паулино Мачака заверил, что экзамен был проведен наилучшим образом с соблюдением всех протоколов безопасности и прозрачности. Однако, зная эти результаты, в которых 15 студентов случайно набрали одинаковый балл, он заверил, что они уже запросили отчет Центральной приемной комиссии.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ВСТУПИВНЫМ ЭКЗАМЕНОМ В САН-МАРКОС?

В эту субботу ректор Национального университета мэр де Сан-Маркос сообщил гражданам , что она отменила вступительный экзамен после этого тест должен просочиться среди студентов.

«Чтобы принять это решение, нужно проявить смелость. Я знаю, что будет немало вопросов, но нельзя продолжать нарушать образ Сан-Маркоса. Я хочу четко заявить, что если такое случалось раньше, то этого больше не повторится. Это является следствием предыдущих лет. Мы установили рекорд того, как были даны баллы и сходства оценок, и сегодня как никогда коррупция должна выйти из Сан-Маркоса», - добавил он.

В поисках того, чтобы не отменять другой процесс приема из-за дальнейших утечек, Рамон объявил о реорганизации Центрального приемного управления для оптимизации мер безопасности при подготовке, подаче заявок и оценке экзаменов.

Предполагается, что это третья сторона, которая не участвует в процессе вступительных экзаменов. Он выходит, осуждая, что улики были просочились, и показал их на канале. Нам нужно знать, кто прислал ему доказательства. Я думаю, что самое правильное и этичное, в связи с прозрачностью и безопасностью процесса, - это отменить экспертизу», - пояснил он Андскому агентству.

«Если есть студенты, которые так стараются учиться, которые приезжают из самых отдаленных деревень, не имея поддержки семьи, несправедливо, что тот, у кого есть деньги и который может купить тест, забирает вакансию, оставляет ее без возможности учиться. Поэтому я счел удобным отменить полный процесс приема, который включает дни 12, 13, 19 и 20 марта, до нового программирования», - добавил он.

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