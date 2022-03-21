Неопределенное будущее афганцев, живущих в США

В районе Бостона афганская семья начинает видеть свет в конце туннеля. Исрар и Сайеда уже начали работать, в то время как они улучшают свой английский и готовят свой дом к встрече первого ребенка.

Как и многие из десятков тысяч афганцев, эвакуированных после оккупации Кабула талибами, молодая пара, которая хотела назвать только свои имена, пытается обеспечить себе новую жизнь в Соединенных Штатах.

Хотя он работал переводчиком для американских военных, Исрар и его жена находятся в этой стране по гуманитарной визе, «неясный юридический статус», согласно принимающим организациям, которые предлагают только два года проживания.

После изнурительного и трудного путешествия, которое привело их из Кабула через Катар в Вашингтон и на военную базу в Техасе, пара поселилась в начале этого года в районе Чарлстаун в Бостоне под защитой пары, которую они теперь называют «вторыми мамами и папами».

«Мой папа работает над этим», - говорит 26-летний Исрар о своем иммиграционном статусе. «Он нанял мне адвоката».

Исрар подготовил все документы, прежде чем отправиться в аэропорт Кабула, где в конце августа прошлого года проходила хаотичная эвакуация. Его жена Сайеда, 23 года, спрятала некоторых под одеждой в надежде, что талибы не обыскают ее.

Но они избили ее до такой степени, что она не могла ходить. Исрар, также раненый, оставил свой багаж и нес ее на руках.

«Я потерял свой багаж, свои важные документы, деньги, одежду, все», - рассказывает он AFP.

Но им удалось сесть в самолет с паспортом и некоторыми документами, которые удалось сохранить.

Теперь пара ждет неопределенное будущее. Они должны получить специальную иммиграционную визу, зарезервированную для тех, кто помогал правительству США, или убежище.

Но, хотя они утверждают, что получали «угрозы» и «шантаж» от талибов, доказать, что имели место заслуживающие доверия преследования, нелегко.

— «Очевидное» —

Переселение афганцев в США закончилось в феврале, но теперь, в связи с украинской войной и новым кризисом беженцев, их сторонники призывают конгрессменов принять конкретный закон, позволяющий им остаться в стране.

Сенатор-демократ Эми Клобучар работает над законопроектом, а Криш О'Мара Виньяраджа, глава Лютеранской службы иммиграции и беженцев (LIRS), заявила, что встречалась с благоприятными республиканцами.

«Для нас это очевидно», — говорит Вингараджа, но есть опасения, что возникнут «препятствия». В частности, для убежища, требования которого гораздо сложнее выполнить, сказал он AFP.

И дело в том, что для создания заслуживающего доверия запроса необходимо много документов, которые афганцы уничтожили, чтобы удалить любые доказательства их связей с Соединенными Штатами и предотвратить возмездие со стороны талибов.

«Та же документация, которая может привести к смертному приговору в Афганистане, могла бы стать ключом к убежищу в США», - говорит он.

— «Нечестно» —

Джеффри Тилман, глава Международного института Новой Англии (IINE), который помог Исрару и Сайеде успокоиться, сообщил, что суд Бостона отклоняет ходатайство афганцев о предоставлении убежища, считая, что доказательства преследования являются «слишком общими».

На том же основании Тильман опасается, что многие тоже не смогут получить постоянное место жительства, сказал он AFP.

«Они подверглись расследованию, провели нашу программу культурной ориентации, их дети сейчас учатся в школе и получают работу», поэтому «очень несправедливо» не гарантировать будущее этим людям в стране.

К этому следует добавить задержки с обработкой 10 000 заявлений на получение специальных виз и более 600 000 ходатайств о предоставлении убежища, говорит Виньяраджа.

Исрар и Сайеда благодарны и счастливы быть в безопасности и имеют «еще один шанс» в Соединенных Штатах.

В тишине своей светлой и аккуратной квартиры Сайеда готовит фруктовый сок перед тем, как отправиться на работу в детский сад, а Исрар в супермаркет.

Оба помогают своим семьям в Афганистане.

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