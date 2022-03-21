ООН предупреждает о влиянии на климат гонки за замену российского газа

21 марта Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил в понедельник о влиянии на климат, которое многие страны обязуются как можно скорее заменить импорт российского газа и нефти. «Страны могут быть настолько обеспокоены немедленным отсутствием поставок ископаемого топлива, что они пренебрегают или пренебрегают политикой по сокращению использования ископаемого топлива. Это безумие», — предупредил Гутерреш в видеообращении на форуме, организованном The Economist. По словам главы ООН, краткосрочные меры по замене российской нефти и газа «могут создать долгосрочную зависимость от ископаемого топлива» и сделать окончательно невозможным достижение целей, поставленных в Парижском соглашении по борьбе с изменением климата. Это большое соглашение, подписанное в 2015 году, направлено, среди прочего, на ограничение повышения температуры до 1,5 градуса по сравнению со средним показателем доиндустриального периода (1850-1900 гг.), и сегодня Гутерреш считает эту цель «в реанимации». «В соответствии с текущими национальными обязательствами глобальные выбросы увеличатся почти на 14 процентов в течение 2020-х годов. Только в прошлом году выбросы CO2, связанные с энергией, выросли на 6 процентов до самого высокого уровня за всю историю. Выбросы угля увеличились до максимального значения. Мы лунатимся навстречу климатической катастрофе», - предупредил он. Генеральный секретарь ООН настаивал на том, что ответственность в первую очередь лежит на странах G20, на долю которых приходится 80 процентов от общего объема выбросов и которые, среди прочего, продолжают использовать уголь для производства электроэнергии. «Ваша поддержка угля может не только стоить миру его климатических целей. Это глупая инвестиция», — настаивал Гутерреш, который подчеркнул важность продвижения новой энергетической модели, которая позволит ограничить глобальное потепление и обеспечить более безопасные поставки. В этой связи он заявил, что война в Украине еще раз показывает, что зависимость от ископаемого топлива ставит мир «во власть геополитических потрясений и кризисов».