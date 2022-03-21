Посланник ООН по Сахаре «отмечает» поддержку Испанией роли ООН

Организация Объединенных Наций, 21 марта Личный посланник ООН по Сахаре Стаффан де Мистура «принял к сведению поддержку министром иностранных дел (Испании) спонсируемого ООН процесса, направленного на взаимоприемлемое решение», заявил в понедельник в Нью-Йорке пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик. Дюжаррик сделал это заявление после серии контактов, которые де Мистура провел сегодня в Брюсселе, в которых участвовали министр Испании Хосе Мануэль Альбарес и «другие соответствующие собеседники, включая Алжир». Де Мистура подтвердил то, что Дюжаррик сказал вчера, что такое «взаимоприемлемое» решение должно «соответствовать соответствующим резолюциям Совета Безопасности», и особенно последней (2602), принятой в октябре прошлого года. Посланник, который совершил первую поездку в регион Магриба в январе прошлого года, не выступая с заявлениями с тех пор, и пресс-секретарь заявили сегодня, что он «продолжает пользоваться поддержкой всех затронутых сторон в их усилиях по конструктивному возобновлению политического процесса». Пресс-секретаря также спросили об отъезде из Испании алжирского посла Саида Муси, призванного к консультациям из его столицы в субботу в знак протеста против испанского поворота на сахарский конфликт, но отказался комментировать его как двусторонний вопрос между странами. ШЕФ фиксированный/cfa