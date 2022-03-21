ООН рассматривает возможность классификации Большого Барьерного рифа как «находящегося под угрозой исчезновения»

В понедельник ООН начала миссию по наблюдению за Большим Барьерным рифом, чтобы определить, защищен ли этот объект Всемирного наследия от изменения климата перед лицом его постоянного обесцвечивания.

Власти подтвердили, что температура выше среднего вызвала сильное обесцвечивание частей рифа, несмотря на надежду, что более прохладное лето из-за явления Ла-Нинья спасет кораллы от нового сезона теплового повреждения.

Миссия ЮНЕСКО оценит, достаточно ли австралийское правительство сделало для устранения угроз барьеру, включая изменение климата, до того, как Комитет всемирного наследия рассмотрит вопрос о включении его в список «исчезающих» объектов в июне.

Скотт Херон, специалист по рифам Университета Джеймса Кука, сказал AFP, что надеется, что «будет некоторая прозрачность в районах рифа, которые они посещают» посланников ООН, в том числе тех, кто пострадал от отбеливания.

«Есть части рифа, состояние которых настолько плохое, что его даже нельзя отбелить в этом году, потому что кораллов осталось так мало», - сказал он.

«Нам нужны срочные меры по борьбе с изменением климата в этом десятилетии», — сказал Херон.

С 2016 года Большой Барьерный риф подвергся трем крупным событиям обесцвечивания, в ходе которых кораллы, подверженные тепловому воздействию, вытесняют живые водоросли из своих тканей, лишая их ярких цветов.

Комитет всемирного наследия удивил многих в прошлом году, когда он отказался от включения его в список «исчезающих» объектов, поскольку ЮНЕСКО рекомендовала включить его неделями ранее.

Австралия разработала план «Риф 2050» и инвестировала миллиарды в его защиту после того, как в 2015 году ЮНЕСКО пригрозила понизить свой статус Всемирного наследия.

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