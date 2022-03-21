Украина: битва за Мариуполь и другие ключи к войне

Борьба за стратегический порт Мариуполь усилилась в понедельник, поскольку Украина отклонила предложение России о выселении своих войск из осажденного города.

Президент России Владимир Зеленский заявил, что около 400 мирных жителей укрывались в художественной школе в Мариуполе, городе на Азовском море, когда в него попала российская бомба.

Вторжение России в Украину, которое продолжается 26-й день, похоже, не утихает. Вторжение привело к разрушениям и разрушениям и сеяло тяжелый хаос среди гражданского населения. ООН заявляет, что более 3,38 миллиона человек бежали из Украины.

Вот некоторые ключевые аспекты конфликта:

КАКОВЫ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ В МАРИУПОЛЕ?

Стратегический портовый город пережил одни из самых страшных ужасов войны со времен российского вторжения. Российские и украинские солдаты сражаются на улицах, чтобы взять под контроль город, где погибли по меньшей мере 2300 человек, а некоторые были похоронены в массовых захоронениях.

Украинские власти отклонили предложение России разрешить своим войскам безопасно покинуть город. Если Россия захватит Мариуполь, она сможет присоединиться к своим силам на юге и востоке Украины.

«Нельзя говорить о капитуляции, сложить оружие», — заявила украинскому изданию «Правда» вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Неизвестно, сколько людей погибло в результате бомбардировки российской школы искусств, сообщил Зеленский в ходе видеоконференции в понедельник утром. «Они находятся под завалами, и мы не знаем, сколько из них выжили», - сказал он.

Нападение на художественную школу стало вторым по счету властями менее чем за неделю нападением на общественное здание в Мариуполе, используемое в качестве убежища. В среду бомба попала в театр, где, как считалось, находится более 1000 беженцев. Неясно, сколько людей погибло в этом нападении.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДРУГИХ МЕСТАХ УКРАИНЫ?

По словам представителей службы безопасности, в воскресенье российская атака возле центра Киева, столицы, убила восемь человек. Канонада разрушила торговый центр и повредила небоскреб. Российские войска сейчас пытаются окружить украинскую столицу, в которой до войны проживало почти 3 миллиона человек.

По данным украинской прокуратуры, российский снаряд попал в химический завод за пределами города Сумы вскоре после 3 часов утра в понедельник, что привело к утечке в 50-тонном резервуаре с аммиаком, на хранение которого ушло несколько часов.

Со своей стороны, российский военный представитель Игорь Конашенков заявил, что побег был «спланированной провокацией» украинских сил с целью ложного обвинения России в химической атаке.

Конашенков также сообщил, что ночью в украинский учебный центр в Ровенской области попала крылатая ракета. Там погибли 80 украинских и иностранных боевиков, добавил он. Украинский чиновник подтвердил теракт, не раскрыв число погибших.

ЧТО ПРЯМО ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛО ИЛИ ПОДТВЕРДИЛО ПРИЛОЖЕНИЕ?

Журналисты из The Associated Press на месте нападения России в Киеве увидели остатки торгового центра, которые все еще горели в понедельник утром. Сила взрыва разбила все окна небоскреба вдоль и скрутила его стальные рамы.

Вдалеке можно было услышать артиллерию, когда пожарные пробивались через разрушения в густонаселенном Подоле.

Оператор AP Мстислав Чернов рассказал о своих испытаниях в качестве единственного международного журналиста, вместе с фотографом AP Евгением Малолеткой, в Мариуполе перед тем, как бежать на этой неделе.

«Мы были последними журналистами в Мариуполе. В настоящее время их нет», - сказал он в своем повествовании.

ПРОДВИГАЮТСЯ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА?

Эксперты говорят, что перегруженные российские войска наносят удары на дальние расстояния по городам и военным базам, в то время как украинские войска осуществляют быстрые атаки и пытаются перекрыть российские пути снабжения.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил телеканалу CBS, что украинское сопротивление означает, что «силы (Путина) на местах практически застопорились».

Военные аналитики с Запада говорят, что даже в случае падения Мариуполя российские войска могут оказаться слишком изношенными, чтобы обеспечить продвижение России на других фронтах.

А КАК НАСЧЕТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ УСИЛИЙ?

Российские и украинские официальные лица провели несколько переговоров, но решения не найдено.

В воскресной речи Zoom перед израильскими законодателями Зеленский поблагодарил Израиль за попытки вести переговоры с Россией. Он похвалил премьер-министра Нафтали Беннетта за попытку «найти путь переговоров с Россией... чтобы рано или поздно мы начали переговоры с Россией, возможно, в Иерусалиме».

Тем временем президент США Джо Байден на этой неделе отправится в Европу, чтобы принять участие в саммите с лидерами НАТО, где они будут искать пути укрепления собственного сдерживания и обороны блока.

СКОЛЬКО МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПОГИБЛО В УКРАИНЕ?

Трудно подтвердить общее количество смертей. С начала войны и до субботы Управление ООН по правам человека зарегистрировало 902 убитых и 1459 раненых мирных жителей. Украинские официальные лица говорят, что тысячи мирных жителей погибли.