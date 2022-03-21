Украина отвергает ультиматум России и называет его «бредом»

Международная редакция, 21 марта Украина отказывается сдать оружие своей армии и оставить до полудня понедельника город Мариуполь на юго-востоке страны, как того требует ультиматум России, сообщил сегодня источник в правительстве. Вице-премьер и глава Министерства транспорта и коммуникаций Украины Ирина Верещук заявила сегодня утром интернет-газете «Украинская правда», что Министерство обороны Российской Федерации направило Киеву восьмистраничное письмо, «что это возвращение к истории и заблуждение». «Они направили такое же письмо в ООН, в Международный комитет Красного Креста и надеялись, что международные организации отреагируют и начнут оказывать давление на Украину. Этого не произойдет. МККК и ООН понимают, что это манипуляция Россией и захват людей в заложники», — ответил газете заместитель министра. Он добавил, что «мы не можем говорить о доставке оружия. Мы уже информировали об этом российскую сторону», отметив, что в Москве ответили, что «вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц письма, просто откройте гуманитарный коридор», чтобы мирные жители могли уехать. Заместитель министра заявил, что они проинформировали ООН и МККК и ожидают реакции международного сообщества. «Это преднамеренная манипуляция и это настоящий захват заложников», - осудил он. Согласно местным источникам, около 400 000 человек оказались в ловушке в Мариуполе более двух недель из-за интенсивных обстрелов, которые отключили центральное электричество, отопление и водоснабжение. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье назвал осаду Мариуполя «актом террора, который запомнится на века вперед». Замминистра также обвинила российскую армию в том, что она пытается отправить 350 детей «силой в Россию, не позволив нам их забрать», что она назвала «терроризмом». Россия призвала украинские войска в это воскресенье покинуть город Мариуполь до полудня. «Организованный выезд из города будет происходить следующим образом: с 10 до 12 часов все украинские вооруженные подразделения и иностранные наемники без оружия и боеприпасов (смогут покинуть населенный пункт) по маршруту, согласованному с Украиной», — заявил Михаил Мизинцев, глава Российского центра управления национальной обороной. В то же время он заверил, что украинские войска, которые сложат оружие, смогут покинуть Мариуполь «безопасно и без опасности для жизни». Он добавил, что с полудня гуманитарные конвои смогут въезжать в город как из Киева, так и с территорий на востоке страны, которые не находятся под его контролем.