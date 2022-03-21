Украина отвергает ультиматум России по доставке мариупольского порта

Украина отклонила ультиматум о передаче осажденного портового города Мариуполя российским войскам, заявила в понедельник украинским СМИ вице-премьер Ирина Верещук.

«Нельзя говорить о передаче оружия. Мы уже сообщили об этом российской стороне», — заявил Верещук газете «Украинская правда».

«Это преднамеренная манипуляция и это реальная ситуация с заложниками», - добавил он о российском требовании.

В воскресенье вечером Россия выдвинула городу ультиматум, чтобы его защитники сдались до 05:00 (03:00 по Гринвичу) понедельника.

«Мы призываем подразделения украинских вооруженных сил, батальоны территориальной обороны и иностранных наемников прекратить боевые действия, сложить оружие и (...) войти на территории, контролируемые Киевом, заявил Михаил Мизинцев, глава Российского центра управления национальной обороной.

Министерство обороны России, обращаясь к властям Мариуполя, написало в сети Telegram: «Теперь вы имеете право принять историческое решение: либо вы со своим народом, либо с преступниками».

Он пригрозил им «военным судом», если они отвергнут ультиматум, привлечь их к ответственности за «их презренное отношение к собственным гражданам и ужасные преступления и провокации, которые они совершили».

Мариуполь, стратегический порт на юго-востоке, стал одной из основных целей российских атак.

Город пережил дни российских бомбардировок, в результате которых он почти полностью остался без связи с внешним миром и без еды, воды и других товаров.

Российские власти заявили, что откроют гуманитарные коридоры в понедельник, чтобы жители деревни могли покинуть их, если они согласятся сдаться.

бур-реб/нога/мас/йоу