Украина отвергает российский ультиматум в Мариуполе, Байден посетит Польшу

В понедельник Украина отклонила ультиматум России о передаче осажденного портового города Мариуполь, а вместо этого потребовала, чтобы Москва разрешила тысячам жителей покинуть город, сообщил местной прессе премьер.

«Нельзя говорить о передаче оружия. Мы уже сообщали об этом российской стороне», — рассказала газете «Украинская правда» Ирина Верещук.

Напротив, она потребовала от Москвы открыть гуманитарные коридоры для облегчения отъезда около 350 000 человек, оказавшихся в ловушке города.

В воскресенье вечером Россия выдвинула городу ультиматум, чтобы его защитники сдались до 05:00 (03:00 по Гринвичу) понедельника.

«Мы призываем подразделения украинских вооруженных сил, батальоны территориальной обороны и иностранных наемников прекратить боевые действия, сложить оружие и (...) войти на территории, контролируемые Киевом», — заявил Михаил Мизинцев, глава Российского центра управления национальной обороной.

Мариуполь, стратегический порт на юго-востоке, стал одной из основных целей российских атак. Город рассматривается как связующее звено между российскими войсками на Крымском полуострове и контролируемыми Россией территориями на севере и востоке Украины.

Мариуполь подвергся сильным бомбардировкам со стороны России с начала вторжения 24 февраля.

Греческий дипломат, который оставался в Мариуполе во время взрывов, отметил, что разрушение — это одно из самых разрушительных нападений на город во время войны.

«Мариуполь пополнит список городов мира, полностью разрушенных войной, таких как Герника, Сталинград, Грозный или Алеппо», — заявил Манолис Андрулакис журналистам в афинском аэропорту.

ООН назвала гуманитарную ситуацию в городе «крайне ужасной», поскольку «его жители испытывают острую нехватку продовольствия, воды и медикаментов».

- «Они пришли уничтожить нас» -

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в бомбардировке школы в Мариуполе, где укрывались сотни людей.

«Российские войска пришли, чтобы уничтожить нас, убить нас», - сказал он.

Это было последнее потенциально разрушительное нападение на убежище для гражданских лиц. На прошлой неделе театр, в котором, по словам властей, находилась тысяча человек, подвергся нападению, а сотни до сих пор числятся пропавшими без вести.

И пока российские бомбардировки в стране продолжаются, Зеленский вновь предложил напрямую поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

После послания парламенту Израиля Зеленский поблагодарил премьер-министра Нафтали Беннетта за попытку выступить посредником в этих переговорах и предложил провести их в Иерусалиме.

«Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт пытается найти способ ведения переговоров с Россией, и мы ценим это (...) Может быть, это Иерусалим, это хорошее место для обретения мира», — сказал Зеленский в видеоролике, опубликованном Telegram.

— Байден в Польшу —

Между тем Белый дом объявил в воскресенье, что президент США Джо Байден отправится в пятницу в Польшу, чтобы обсудить российское вторжение в Украину со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

«Президент обсудит, как Соединенные Штаты реагируют вместе с нашими союзниками и партнерами на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, вызванный неоправданной и неспровоцированной войной России против Украины», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Визит в Польшу состоится после остановки в Бельгии для встречи с лидерами НАТО, G7 и Европейского союза.

«Поездка будет сосредоточена на продолжении объединения мира в поддержку украинского народа и против вторжения президента Путина в Украину», — добавил Псаки.

Тем временем власти Турции, где делегаты из России и Украины вели переговоры, заявили, что обе стороны близки к соглашению о прекращении противостояния.

Но Зеленский, похоже, поставил некоторые условия.

«Нельзя просто требовать, чтобы Украина признала некоторые территории независимыми республиками», - сказал он CNN. «Мы должны придумать модель, при которой Украина не потеряет свой суверенитет, территориальную целостность».

Конфликт вызвал кризис беженцев исторического масштаба, ударил по мировой экономике и вызвал суровые осуждения во всем мире.

- Гиперзвуковые ракеты —

По мере продолжения войны российские войска все чаще используют ракеты большой дальности, в то время как на земле их войска сталкиваются с жестким сопротивлением со стороны Украины и, как сообщается, испытывают нехватку оружия и материалов.

Министерство обороны России сообщило в воскресенье, что выпустило новую гиперзвуковую ракету «Кинжал» (Daga), которая уничтожила топливный бак в южном районе Николаева.

Днем ранее он утверждал, что использовал оружие для уничтожения склада оружия вблизи украинской границы с Румынией, хотя Пентагон понизил тон до этой версии.

В Киеве, где российские войска пытаются окружить город, по меньшей мере один человек погиб при падении бомбы в торговом центре.

В Чернигове, который уже окружен, украинский майор Владислав Атрошенко заверил, что десятки мирных жителей погибли в результате взрыва бомбы в больнице.

Гуманитарная ситуация все больше ухудшается в русскоязычных регионах юга и востока Украины, а также на севере вблизи Киева.

По данным ООН, около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, из которых треть уехала за границу.

Они бегут от боевых действий, в результате которых, по словам Зеленского, погибло около 14 000 российских солдат, и эта цифра «будет только расти».

Россия не обновляла данные о жертвах с начала марта. Украина заявила, что около 1300 ее солдат были убиты.

Украина не предоставила данных о жертвах среди гражданского населения, за исключением того, что погибло 115 детей.

- Экономическое воздействие -

Российская война породила беспрецедентную волну западных санкций против Путина, его окружения и российских компаний.

Франция сообщила в воскресенье, что она захватила активы российских олигархов на 920 миллионов долларов на своей территории.

Война осложнила и без того сложную глобальную экономическую конъюнктуру, поскольку Россия является крупным экспортером нефти, газа и сырьевых товаров, а Украина — крупным поставщиком пшеницы.

Цены на сырьевые товары резко выросли, что привело к росту инфляции, сообщила AFP главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Беата Яворчик.

«Даже если война закончится сегодня, последствия этого конфликта будут ощущаться в ближайшие месяцы», - сказал он.

бурс-арб/реб/нот/атм