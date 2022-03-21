УЕФА разрешит новым игрокам регистрироваться в клубных соревнованиях

Мадрид, 21 марта УЕФА позволит клубам зарегистрировать максимум двух новых игроков для участия в оставшихся матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций до 1 апреля, а также в женской Лиге чемпионов, где крайний срок для этого будет 7 апреля. Исполнительный комитет организации принял решение в понедельник внести поправки в регламент мужских соревнований и одобрил поправки, аналогичные поправкам женских «чемпионов», с возможной регистрацией до двух игроков в соответствии с Положением ФИФА о статусе и передаче игроков. УЕФА объявила в понедельник о принятии этих мер и напомнила, что, учитывая неопределенность, вызванную военным конфликтом в Украине, Бюро Совета ФИФА 7 и 16 дней назад в координации и консультации с УЕФА и другими заинтересованными сторонами приняло решение внести изменения в Положение о статусе и Передача игроков (RSTP) для обеспечения правовой определенности и ясности по ряду вопросов и устранения последствий кризиса для игроков. Так было введено новое временное приложение 7 к Положению, озаглавленное «Временные правила урегулирования исключительной ситуации, возникшей в результате войны в Украине», которое включает положения, касающиеся приостановления контрактов между игроками/тренерами и клубами, входящими в Украинская футбольная ассоциация (УАФ) и Российский футбольный союз (ФЮР). Новые положения позволяют, среди прочего, пострадавшим игрокам играть в другом клубе до 30 июня 2022 года. Поэтому Исполнительный комитет УЕФА решил включить положение, разрешающее клубам регистрировать максимум двух дополнительных игроков, которые ранее были зарегистрированы в клубе, аффилированном с UAF или FUR, и чьи контракты были приостановлены в соответствии с Приложением 7 к Правилам FIFA RSTP. Для участия в вышеупомянутых соревнованиях УЕФА любой новый игрок должен быть должным образом зарегистрирован в национальной ассоциации в качестве игрока соответствующего клуба в соответствии с правилами ассоциаций и ФИФА. ШЕФ ВМО/МСУМ