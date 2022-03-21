Двое раненых в школьном инциденте в Швеции

СТОКГОЛЬМ (AP) — По меньшей мере два человека получили ранения в понедельник, а один был арестован из-за инцидента в школе третьего города Швеции, сообщили официальные лица.

Полиция заявила, что они пришли расследовать «серьезное преступление» в средней школе Мальмё.

Вскоре после этого полиция заявила, что ситуация уже находится под контролем.

Газета Aftonbladet сообщила, что власти попросили учащихся оставаться в своих классах.

СВТ сообщила, что точно не ясно, что произошло, но несколько человек, как сообщается, получили ранения. Ученики отправились в школу после 5 часов вечера, чтобы репетировать музыкальный номер, сообщает SVT.

«Это крайне ужасно», — заявил газете директор отряда Фредрик Хемменсьё.