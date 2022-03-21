Сегодня программа No Circula: понедельник, 21 марта, в CDMX и Edomex

В этот понедельник, 21 марта 2022 года, водители, которые должны следовать программе Hoy No Circula, - это те, у кого есть автомобиль с желтой резиной и готовыми табличками 5 и 6, а также контрольные голограммы 1 и 2.

Ограничение будет действовать с 05:00 понедельника и до 22:00 часов в столичном районе долины Мехико, как указано в правилах, утвержденных Экологической комиссией мегаполиса (CaE).

В связи с этим они должны быть размещены с 5:00 до 22:00 в 16 мэрах Мехико и только 18 муниципалитетах штата Мехико (Атисапан-де-Сарагоса, Коакалько де Берриосабаль, Куаутитлан, Куаутитлан, Искалли, Чалько, Чиколоапан, Чималхуакан, Экатепек-де-Морелос, Уикскилулули-Кан, Истапалука, Ла-Пас, Наукальпан-де-Хуарес, Несауалькойотль, Николас Ромеро, Текамак, Тлалнепантла-де-Баз, Тултитлан и Чалко).

Автомобили с двойной нулевой, нулевой, электрической и гибридной голограммой не участвуют в программе.

Мобильные источники или транспортные средства, зарегистрированные за рубежом или в других штатах, кроме Мехико и штата Мехико, или на которых нет контрольной голограммы, не могут распространяться в будние дни и каждую субботу, независимо от их последней цифровой цифры, с 05:00 до 22:00; а также утром расписание с понедельника по пятницу с 05:00 до 11:00.

Программа No Circulation Today не распространяется на автомобили с номерными знаками инвалидов, службы экстренной помощи и похоронные услуги, а также общественный транспорт.

(Фото: Cuartoscuro)

Приостановление действия экологического Программа Управления

выдает уведомление о приостановлении применения Hoy No Circula в праздничные, нерабочие дни, дни обязательного отдыха или в праздничные сезоны, принимая во внимание, что качество воздуха не создает риска для здоровья населения, который будет определяться анализ погодных условий, мониторинг качества воздуха и концентрации выбросов загрязняющих веществ в Федеральном округе или мегаполисе.

Санкции

Транспортные средства и водители, движущиеся по дорогам и улицам Мехико, которые нарушают меры, предусмотренные в настоящей Программе, имеют право на санкции, установленные в Положениях Закона об окружающей среде Мехико о проверке транспортных средств; а также в Столичные правила дорожного движения или те, которые его заменяют, и другие применимые положения, без ущерба для их изъятия из обращения и отправки на склад транспортных средств, где они должны оставаться до уплаты соответствующего штрафа и в случае остановки транспортных средств во время экологической Непредвиденные обстоятельства, также необходимо будет дождаться его завершения.

График проверки 2022 г.

И Мехико, и штат Мехико должны проверять автомобили два раза в год, и дата этого зависит от отделки пластин и обрезинки.

январь и февраль: пластины с 5 и 6 отделками (желтая резинка).Февраль и март: тарелки с окончанием 7 и 8 (розовые гуммированные).Март и апрель: тарелки с 3 и 4 отделками (красная гуммированная).Апрель и май: тарелки с отделкой 1 и 2 (красная гуммированная);май и июнь: тарелки с окончанием 9 и 0 (синие гуммированные).июль и август: пластины с 5 и 6 отделками (желтая гуммированная).Август и сентябрь: тарелки с отделкой 7 и 8 (розовые гуммированные).Сентябрь и октябрь: тарелки с 3 и 4 отделками (красная гуммированная).Октябрь и ноябрь: пластины с отделкой 1 и 2 (зеленая гуммированная);ноябрь и декабрь: пластины с отделкой 9 и 0 (синяя гуммированная).

Читать далее:

Другие новости