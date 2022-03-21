Советы по путешествию с боксом на крышу в автомобиле

Боксы на крышу расширяют пространство для хранения вещей в автомобиле во время путешествий и удобны для переноски лыжного снаряжения. Но что важно в боксах на крыше с точки зрения полезной нагрузки, скорости и расхода топлива?

Несколько советов от экспертов помогут разумно их использовать.

Боксы для крыши обычно требуют базового кронштейна, адаптированного к каждой модели автомобиля, который можно установить только в точках, предусмотренных для этой цели. Это не только обеспечивает надежную посадку, согласно немецкой сертификационной фирме Tüv Süd, но и предотвращает повреждение кузова и краски.

Внимание к максимальной нагрузке, поддерживаемой сундуками крыши

, не выдерживает бесконечно большой нагрузки. Сумма, которую можно ввести, зависит от технических характеристик производителя коробки и максимальной допустимой нагрузки на крышу автомобиля.

Обычно он составляет от 50 до 100 килограммов; взглянув на руководство по эксплуатации автомобиля, вы поймете это. Важно помнить, что вы также должны рассчитать вес самой коробки и транспортной системы.

Багажник на крыше должен быть не только защищен от скольжения, но и надежно размещать груз внутри, например, с помощью стяжных ремней.

Другой вариант - положить одеяло или спальный мешок на переднюю часть груди, чтобы хрупкие предметы не скользили вперед во время торможения и не повреждались при ударе.

Специалисты рекомендуют проверить крепление капота к крыше автомобиля после проезда первых 50 километров, и при необходимости отрегулировать его.

Не ездите так быстро, как обычно

С чисто юридической точки зрения, нет специального ограничения скорости для автомобилей, которые загружают бокс на крыше. Но, по данным Немецкого автомобильного клуба (ADAC), бокс на крыше считается грузом, и скорость должна быть «разумной».

Некоторые производители рекомендуют определенную максимальную скорость, которую необходимо соблюдать в вопросах ответственности. ADAC рекомендует максимальную скорость 130 километров в час.

С другой стороны, автомобиль с боксом на крышу более чувствительно реагирует на боковой ветер. Расход топлива также увеличивается.

Согласно измерениям ADAC, при скорости 130 километров в час расход топлива увеличивается на 18 процентов, то есть чуть меньше литра больше каждые 100 километров. По этой причине лучше снять коробку как можно скорее после использования.

Важная деталь заключается в том, что водители никогда не должны забывать о необычной высоте автомобиля с багажником на крыше, потому что в противном случае он может неприятно скрипеть, если вы въезжаете, например, на подземную парковку с малоэтажным подъездом.

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