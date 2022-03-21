Тигр, убитый в Керетаро, отличается от характеристик Апасео-эль-Гранде: они исключили, что это тот же кошачий

Рано утром этого воскресенья, 20 марта, Муниципальное управление общественной безопасности и гражданской защиты штата и муниципального Керетаро сбило белого тигра в муниципалитете Уимильпан, в общине Ла-Пенья.

Отдел гражданской защиты штата сообщил, что это может быть тот же тигр, который разыскивался в течение месяца в муниципалитете Апасео-эль-Гранде, Гуанахуато, и что в последние дни он мог стать причиной нападения на домашний скот. Однако Ассоциация связи с животными исключила, что это была та же кошка, поскольку указала, что тигр, которого она искала в Гуанахуато, был оранжевым, а не альбиносом, как тот, который был найден в Керетаро.

«В соответствии с сотрудничеством, которое мы имели в то время, когда предполагаемая встреча тигра произошла в районе Апасео-эль-Гранде, жители в то время отметили, что это оранжевое животное, и это всегда использовалось описание», - Эрик Лагуна, координатор Ассоциации Animal Connection Association, рассказал газете AM.

Лагуна подчеркнула, что во всех коммюнике, выпущенных муниципалитетами Сан-Мигель-де-Альенде, Комонфорт и Апасео-эль-Гранде, описывается животное с различными характеристиками, причем цвет шерсти является наиболее заметным. Он также указал, что следы, найденные в Апасео-эль-Гранде, соответствуют молодому кошачьему, в то время как фотографии сбитого тигра более типичны для взрослого экземпляра.

«Разница в следе каждого животного очень значительна, и укусы, произошедшие у некоторых животных, не соответствуют укусам, которые мог дать взрослый белый тигр такого размера», - повторил он.

Представители Координации гражданской защиты штата Керетаро (CEPCQ) заявили, что им пришлось «нейтрализовать» животное из семейства кошачьих возрастом около 5 лет и весом 140 кг с помощью огнестрельного оружия, поскольку это представляло угрозу для безопасности населения и скота крестьян в этом районе.

Решимость властей не осталась незамеченной и вызвала раздражение у нескольких пользователей социальных сетей. «На мой взгляд, тот факт, что у них не было «другого выбора, кроме как убить его», связан с их неспособностью реагировать на эти ситуации, из-за невежества, отсутствия оборудования, отсутствия протоколов и т. Д.», - написал один из пользователей сети в Twitter.

CEPCQ сообщил, что в последние дни он получил несколько сообщений от жителей Керетаро, утверждающих, что они видели тигра в окрестностях общины Ла-Пенья, а также о нападениях на сельскохозяйственных животных в районах вокруг Апасео-эль-Гранде. Также была запрошена помощь в отделе по контролю за животными муниципалитета Эль-Маркес для поддержки в уходе, передаче и проведении соответствующих тестов для проверки того, что это один и тот же тигр.

В воскресенье, 20 февраля, муниципальные власти Апасео-эль-Гранде, Гуанахуато, предупредили население о присутствии рыхлого тигра в районе Охо-де-Агуа, Ранчо-Вьехо и Тьеррабланка, попросив население сохранять бдительность и избегать поездок по безлюдным дорогам, а также избегать бродить по горе.

В заявлении муниципалитет образования указал, что перед предупреждением он провел тщательный анализ, который заключался в сборе информации и свидетельских показаний от граждан, чтобы определить характеристики кошачьих и возможное местонахождение.

Это уже второй раз, когда что-то подобное происходит в стране, потому что в ноябре 2021 года несколько пользователей поделились фотографиями и видео бенгальского тигра, пойманного во время прогулки по муниципалитету Тапальпа, штат Халиско.

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