Тысячи солдат репетируют грандиозный парад в Пхеньяне

Сеул, 21 марта Северная Корея мобилизовала тысячи солдат для репетиций перед будущим парадом, который, как ожидается, состоится 15 апреля, как подтвердил сегодня южнокорейский военный источник агентству Yonhap. «Сообщалось, что собралось около 6000 военнослужащих, и, по нашим оценкам, это число больше», - пояснил вышеупомянутый источник, отвечая на вопрос об отчете «Голоса Америки», опубликованном на прошлой неделе на основе фотографий, сделанных со спутника. С февраля спутники делают снимки испытаний войск и других военных средств в космосе, установленном на аэродроме Мирим (к юго-востоку от Пхеньяна), который имитирует площадь Ким Ир Сена, точку в северокорейской столице, где проходят основные военные парады режима. Считается, что репетиции предназначены для парада, который состоится 15 апреля в ознаменование 110-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, основателя страны и деда нынешнего лидера Ким Чен Ына. Спутниковые снимки также показали важные признаки развертывания моторизованных средств, поэтому предполагается, что режим продемонстрирует свое новейшее оружие во время парада, в то время как он энергично возобновит свои испытания оружия. С начала года она уже провела 10 таких испытаний, последние три были направлены, по мнению Сеула и Вашингтона, на испытание новой технологии межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) под названием Hwasong-17, которая обладает потенциально большей дальностью и разрушительной силой, чем любое другое северокорейское оружие. ШЕФ Зад/анг/Джек