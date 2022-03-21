Так поступила Колумбия на Кубке мира по парациклингу в Бразилии

Чемпионат мира по парациклингу в Бразилии завершился в это воскресенье, 20 марта. Мероприятие завершилось сорока четырьмя медалями для колумбийских спортсменов. Двадцать восемь золотых, тринадцать серебряных и три бронзы, двадцать семь наград на трассе и семнадцать побед в дорожных испытаниях.

Национальные спортсмены, участвовавшие в Кубке мира по легкой атлетике: Алехандро Переа, Хавьер Серна, Хайме Кастаньеда, призер Токио-2020, Хуан Хосе Бетанкур, Каролина Мунивар, Паула Осса, Эулисес Леон, Леонардо Варон, Робинсон Харамильо и Хуан Хосе Флориан.

В первый день соревнований на велодроме Олимпийской деревни Маринга колумбийский тандем, сформированный Хавьером Серной и Альберто Кастаньедой, сумел позиционировать себя в финале, получив лучшее время этапа с рекордом в 4 34 841. На официальном мероприятии Серна и Кастаньеда выиграли первое золото для страны.

Позже, также за место в финале, Каролина Муньевар сыграла индивидуальную гонку преследования WC2. Его рекорд составил 4 29 744, лучшее время в его группе. В решающем тесте Муньевар занял первое место в турнирной таблице, завоевав второй золотой металл для Колумбии. Кроме того, Эулисес Леон показал лучшее время в своей группе и занял первое место в категории MC2 со временем 4.02.590. В финале Леон занял золото, заняв первое место со временем 4.13.064.

Алехандро Переа, который участвовал в отборочном турнире преследования MC3, набрал 3 37 325 очков. За это время Переа сумела перейти в финальную фазу, и, кроме того, ей удалось преодолеть собственный след, сделанный на Американских играх в Парапане 2019 года в Лиме. Переа заняла первое место в финале, завоевав четвертую золотую медаль дня.

Со своей стороны, велосипедистка Bogotana Para, Паула Осса, была второй в турнирной таблице преследования WC5, после такта 4.13.258. В финале Осса занял второе место в своем тесте со временем 4,09710, это была первая серебряная медаль дня.

Во второй половине дня спортсмен Хуан Хосе Флориан занял второе место в финале индивидуальной гонки преследования MC1. Вышеуказанное, после достижения времени в 4 35 982. В ферзевом зачете Фориан занял второе место, завоевав вторую серебряную медаль дня со временем 4.31.375.

В пятницу, 18 марта, колумбийцы завоевали шестнадцать медалей в беге на километр, Омниум, 200 м, скретч и 500 м в тандеме, WC2, WC5, MC1, MC2, MC3 и MC4. Золотые металлы в этот день были взяты Хавьером Серной и Альберто Кастаньедой в тандеме на километре и 200 метрах. В индивидуальном порядке Муневар был золотым в гонках на Омниуме, 500 м и Scratch WC2.

Алехандро Переа выиграл свою вторую и третью золотую медаль Parapan American во время километра и скретча. Кроме того, Eulises León выиграл две золотые медали в тестах на километр и Scratch MC2. Пола Осса и Робинсон Харамильо завоевали свои первые золотые медали конкурса во время соревнований Scratch.

Что касается серебряных медалей, завоеванных в этот день, Паула Осса и Робинсон Харамильо заняли второе место в беге на 500 м и километр соответственно. У Осы было 40 491 время, а Харамильо - 121881. В качестве дополнительного серебряного призера Паула Осса заняла второе место в чемпионате мира Omnium WC5.

Хуан Хосе Флориан был серебряным и бронзовым в этот день, серебряным в Scratch MC1 и бронзой в тесте на километр, где ему удалось набрать время 1.30.105. Колумбийцы добились консолидации одиннадцати золотых, четырех серебряных и одной бронзовой.

Третий день в Бразилии начался с дорожных испытаний. В этом варианте колумбийцы завоевали девять медалей. Шесть золотых и три серебра. Золотом дня стали Хуан Хосе Бетанкур, Паула Осса, Каролина Муневар, Еулисес Леон, Алехандро Переа, Хавьер Серна и Альберто Кастаньеда, серебро — Леонардо Варон, Хуан Хосе Флориан и Робинсон Харамильо.

Золотые медали дня в индивидуальной гонке на время завоевали Хуан Хосе Бетанкур, трицикл MT2, Паула Осса WC2, Каролина Муньевар WC2, Эулисес Леон MC2, Алехандро Переа MC3 и Хавьер Серна и Альберто Кастаньеда из Tandem MB. В этом случае серебро досталось Леонардо Фавио Ман MH5- Handbike, Хуану Хосе Флориану MC1 и Робинсону Харамильо MC4.

На закрытии чемпионата мира по легкой атлетике в Бразилии дорожная трасса была главным героем. В этот четвертый день стране удалось завоевать восемь медалей. Пять золотых медалей, две серебряные и одна бронзовая. Золотые медали завоевал Хуан Хосе Бетанкур, добившись времени 38:40 .396. Хавьер Серна и Альберто Кастаньеда с 2:03:53:422.

Кроме того, Каролина Муньевар со счетом 1:15:13 .375 и Алехандро Переа были первыми с отметкой 1:20:20 .103. Второе место дня занял Робинсон Харамильо, завоевавший серебро со временем 2:08:11 .397, Паула Осса, завоевавшая четвертую серебряную медаль со временем 1:33:50 .897. И Хуан Хосе Флориан, который финишировал вторым на автодроме. Бронза со своей стороны досталась Леонардо Варону, также на автодроме, где он был третьим по времени 1:28:33 .568.

Золотые медали

Нельсон Хавьер Серна и Хайме Альберто Кастаньеда Тандем MB - индивидуальное преследование, 200 м, трасса, C.R.I и километр.

Каролина Муньевар WC2 - Индивидуальная гонка преследования, 500 м, скретч, C.R.I и Omnium, трасса.

Eulises Juvenal León MC2 — Индивидуальная гонка преследования, скретч, C.R.I и километр.

Алехандро Переа MC3 — Индивидуальная гонка преследования, скретч, дорожная трасса, C.R.I и километр.

Паула Осса WC2 — Скретч, C.R.I.

Робинсон Харамильо MC4- Скретч.

Хуан Хосе Бетанкур MT2 - Трехколесный велосипед, трасса.

Серебряные медали

Паула Андреа Осса WC5 - индивидуальная гонка преследования, Омниум и 500 метров.

Хуан Хосе Флориан MC1 - индивидуальное преследование, трасса, C.R.I и Scratch.

Робинсон Харамильо MC4 - индивидуальное преследование, трасса, C.R.I и километр.

Леонардо Фавио, мужской H5 — ручной велосипед.

Бронзовые медали

Хуан Хосе Флориан MC1-километр.

Леонардо Варон MH5- трасса.

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