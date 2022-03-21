Так AMLO отреагировала на шутку Беатрис Гутьеррес Мюллер о Пенья Ньето во время инаугурации Aifa

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор присутствовал на открытии международного аэропорта Фелипе Анхелес (AIFA) в сопровождении своей жены, писательницы Беатрис Гутьеррес Мюллер, которая в шутку вспомнила комментарий бывшего президента Энрике Пенья Ньето, который вызвал особую реакцию на президент.

Во время экскурсии по диспетчерской вышке нового аэропорта, где также присутствовал губернатор штата Мехико и двоюродный брат бывшего президента Альфредо дель Масо, президент и писатель услышали краткое объяснение процесса воздушных операций внутри комплекса, что побудило Гутьерреса комментарий Мюллера.

«Как долго он прибудет? », писательница расспросила бортоператора о прибытии самолета в AIFA, «Не более пяти минут», - ответила она, на что Беатрис прокомментировала в шутку «Нет, меньше. Вроде... », сказал он, а потом рассмеялся.

На комический комментарий Беатрис Гутьеррес Альфредо дель Масо и оператор также рассмеялись, но президент отреагировал серьезным лицом и покачал головой, а затем отвел взгляд. Заметив реакцию АМЛО, писательница скорректировала галстук, повернула взгляд и приобрела серьезное лицо, даже несмотря на то, что Дель Мазо продолжал смеяться над шуткой.

Видео того, что произошло, было широко распространено в социальных сетях, с субтитрами и увеличенным, чтобы усилить реакцию AMLO и Беатрис, что вызвало благодать среди пользователей Интернета из-за характера произошедшего.

Перед туром и инаугурацией AIFA президент прочитал утреннюю лекцию из окрестностей аэропорта, на которую он переехал из своей резиденции в Национальном дворце в понедельник утром, 21 марта.

В связи с вопросами о времени в пути из различных частей Мехико в аэропорт, расположенный в муниципалитете Текамак штата Мехико, президент сказал, что путь от центра столицы до комплекса занял около 40 минут.

«Сколько я успел сделать от дворца до входа в аэропорт? , примерно 35-38 минут. Конечно, я уехал в 5:10 утра, и сегодня все еще не так много движения, но я никогда не проводил много времени из центра города сюда. Конечно, в час пик, когда шоссе расширялось, были проблемы с дорожным движением, но постепенно мы будем улучшать всю систему», - сказал президент.

В ответ на комментарий президента пользователи социальных сетей заверили, что время их трансфера не будет таким, каким смогут воспользоваться пользователи, которые воспользуются аэропортом позже, даже если они путешествуют из мест, близких к центру города, как это сделал президент.

Кредит: правительство Мексики

Пользователи Интернета заверили, что дорожные условия, такие как варианты вождения или движение внутри, не могут сравниться с поездкой, совершенной президентом, поскольку он путешествовал в пять утра 21 марта, праздник, в котором на улицах страны меньше активности.

«Он сделал это время, чтобы быть в выходной день», «кто не приедет в 5 утра через 40 минут?» , «отправиться в обычный день в час пик» и «прибыл за короткое время, потому что они освобождали дорогу для своего конвоя», - вот некоторые комментарии, которые можно прочитать на интернет-платформах.

Тем временем ютубер и последователь президента Карлос Позос, известный как лорд Молекула, совершил путешествие из Мехико в AIFA за три часа, несмотря на помощь приложения GPS-навигации.

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