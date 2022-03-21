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Так AMLO отреагировала на шутку Беатрис Гутьеррес Мюллер о Пенья Ньето во время инаугурации Aifa

Писатель вспомнил известную фразу бывшего президента во время полета на мексиканском президентском самолете

Newsroom Infobae

21 март 2022

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор присутствовал на открытии международного аэропорта Фелипе Анхелес (AIFA) в сопровождении своей жены, писательницы Беатрис Гутьеррес Мюллер, которая в шутку вспомнила комментарий бывшего президента Энрике Пенья Ньето, который вызвал особую реакцию на президент.

Во время экскурсии по диспетчерской вышке нового аэропорта, где также присутствовал губернатор штата Мехико и двоюродный брат бывшего президента Альфредо дель Масо, президент и писатель услышали краткое объяснение процесса воздушных операций внутри комплекса, что побудило Гутьерреса комментарий Мюллера.

«Как долго он прибудет? », писательница расспросила бортоператора о прибытии самолета в AIFA, «Не более пяти минут», - ответила она, на что Беатрис прокомментировала в шутку «Нет, меньше. Вроде... », сказал он, а потом рассмеялся.

На комический комментарий Беатрис Гутьеррес Альфредо дель Масо и оператор также рассмеялись, но президент отреагировал серьезным лицом и покачал головой, а затем отвел взгляд. Заметив реакцию АМЛО, писательница скорректировала галстук, повернула взгляд и приобрела серьезное лицо, даже несмотря на то, что Дель Мазо продолжал смеяться над шуткой.

Видео того, что произошло, было широко распространено в социальных сетях, с субтитрами и увеличенным, чтобы усилить реакцию AMLO и Беатрис, что вызвало благодать среди пользователей Интернета из-за характера произошедшего.

Перед туром и инаугурацией AIFA президент прочитал утреннюю лекцию из окрестностей аэропорта, на которую он переехал из своей резиденции в Национальном дворце в понедельник утром, 21 марта.

В связи с вопросами о времени в пути из различных частей Мехико в аэропорт, расположенный в муниципалитете Текамак штата Мехико, президент сказал, что путь от центра столицы до комплекса занял около 40 минут.

«Сколько я успел сделать от дворца до входа в аэропорт? , примерно 35-38 минут. Конечно, я уехал в 5:10 утра, и сегодня все еще не так много движения, но я никогда не проводил много времени из центра города сюда. Конечно, в час пик, когда шоссе расширялось, были проблемы с дорожным движением, но постепенно мы будем улучшать всю систему», - сказал президент.

В ответ на комментарий президента пользователи социальных сетей заверили, что время их трансфера не будет таким, каким смогут воспользоваться пользователи, которые воспользуются аэропортом позже, даже если они путешествуют из мест, близких к центру города, как это сделал президент.

АСПЕКТЫ НОВОГО АЭРОПОРТА
Кредит: правительство Мексики

Пользователи Интернета заверили, что дорожные условия, такие как варианты вождения или движение внутри, не могут сравниться с поездкой, совершенной президентом, поскольку он путешествовал в пять утра 21 марта, праздник, в котором на улицах страны меньше активности.

«Он сделал это время, чтобы быть в выходной день», «кто не приедет в 5 утра через 40 минут?» , «отправиться в обычный день в час пик» и «прибыл за короткое время, потому что они освобождали дорогу для своего конвоя», - вот некоторые комментарии, которые можно прочитать на интернет-платформах.

Тем временем ютубер и последователь президента Карлос Позос, известный как лорд Молекула, совершил путешествие из Мехико в AIFA за три часа, несмотря на помощь приложения GPS-навигации.

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