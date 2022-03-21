Они перебросят тигровых акул в район далеко от побережья Сан-Андреса

В Сан-Андресе поступил ряд сообщений о том, что люди пытались охотиться и убивать тигровых акул после того, как итальянский турист был укушен одной из них и в итоге погиб. Экологическая корпорация архипелага Коралина обратилась за поддержкой к национальным и международным экспертам для захвата двух образцов, обитающих в охраняемой зоне, и их перемещения для сохранения их жизни.

Все началось в прошлую пятницу, 18 марта, когда 56-летний Антонио Розето дельи Абруцци был укушен тигровой акулой после погружения в район, известный как «La Piscinita». После инцидента иностранец был переведен в больницу Кларенса Линда Ньюболла, куда он прибыл без жизненно важных признаков.

Важно отметить, что Розето предупредили не купаться в этом районе, поскольку было обнаружено присутствие акул, которые временно прибыли в воды острова из-за волны миграции.

Несмотря на это, община Сан-Андреса выразила огромное возмущение событиями, настолько, что группа людей, организованная с целью «отомстить» за смерть Розето и принести в жертву одну из двух тигровых акул, которые находятся в этом районе. ВМС предотвратили несколько попыток охоты на экземпляров; однако в прошлое воскресенье была зафиксирована смерть акулы-медсестры.

Коралина отвергла факты, связанные с акулой-медсестрой, уверяя, что этот вид «не представляет никакой опасности для человека». Они также отметили, что они пойдут на последние последствия, чтобы найти виновных.

Передача тигровых акул

Экологическая корпорация указала в пресс-релизе, что они решили обратиться за поддержкой к национальным и международным экспертам по акулам, чтобы обеспечить защиту и сохранение образцов тигровых акул, найденных на юго-западной стороне острова Сан-Андрес в непосредственной близости от сектора Pox Hole.

Эксперты проведут маневры по захвату и перемещению образцов подальше от побережья биосферного заповедника «Морские цветы», где они находятся в настоящее время. Таким образом, они больше не будут «представлять потенциальную опасность для местных жителей и гостей», а жизнь акул будет защищена.

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«Поскольку это крупные виды, требуется специальная подготовка, поэтому действия будут проводиться сотрудниками корпорации при международной поддержке», - заявили в природоохранной организации. Эксперты прибудут на остров в следующий понедельник или вторник. «Они приносят спутниковые метки, которые будут размещены на копиях, которые будут прослежены позже», - добавил он.

Корпорация напомнила, что акулы, обитающие на архипелаге, являются охраняемыми видами, и охота на них представляет собой экологическое преступление. «Наказания варьируются от штрафов до предварительного заключения», — сказала Коралина.

«Местные власти, такие как Коралина, Министерство сельского хозяйства и рыболовства правительства департамента, Национальный военно-морской флот и Национальная полиция, в рамках выполнения постановления о народных действиях, которые обязывают нас заботиться об акулах, принимают соответствующие меры для защиты жизни видов и тех, кто часто посещает зону», - говорится в сообщении.

Организация также попросила жителей защитить виды, обнаруженные в их естественной среде обитания, и предложила гражданам связаться со 123, и в этом случае они увидели незаконную промысловую деятельность акул, скатов, химер, охраняемых видов на территории. В свою очередь, он призвал сообщество не выбрасывать в море остатки пищи, которые могут затронуть разные виды.

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