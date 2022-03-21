Они спасают муравьеда, который был на столбе света в Боготе









В это воскресенье официальное пожарное управление станции в районе Лас-Фериас города Энгатива (Богота) сообщило о спасении муравьеда, которого жители видели на столбе электропередач.

Животное находилось на улице 63C с Carrera 70C, там его спасли и передали Специализированной группе по поиску и спасению животных в чрезвычайных ситуациях пожарных. Официального отчета о здоровье животного до сих пор нет, но серьезных травм не было.

Примечательно, что дикие животные становятся жертвами незаконной торговли в Боготе и в 2021 году были спасены черепахи, попугаи, пумы и ленивцы. Баланс восстановленной фауны составляет:

- 25 рыб «голубоглазых куш»

-1,936 матамата тортугас

-2 черепахи моррокой и черепаха чарапа

-Женщина-пума

-Два попугая и 1851 грамм мяса и черепашьих яиц

-Более 2700 граммов мяса, черепашьих яиц

-50 000 граммов мяса армадильо, чигуиро, неке и черепахи

- 3 493 акульих плавника

-Медведь-ленивец

- 232 птицееда, 67 тараканов и скорпион

Столкнувшись с ростом торговли животными, Секретариат по охране окружающей среды Боготы указал, что «мобильное подразделение по охране дикой природы путешествует по улицам нашего города, чтобы спасти диких животных, находящихся в уязвимых условиях или ставших жертвами незаконной торговли».

Кроме того, организация работает совместно с Центром внимания и оценки дикой флоры и фауны, Экологической и экологической полицией, Районным институтом защиты и благополучия животных. Он также подчеркнул, что в течение 2021 года было обнаружено около 400 диких животных и более 11 000 экземпляров, из которых 7058 были живыми и 159 мертвыми.

«Богота, столица Колумбии, является эпицентром и выходом людей и, следовательно, стала обязательным проходом для торговцев дикой природой. Среди животных, которые больше всего продаются, - рептилии, млекопитающие и птицы», - заявили в секретариате.

Он также призывает граждан воздерживаться от добычи, покупки и содержания диких животных в качестве домашних животных и рекомендует в случае встречи с дикими особями избегать обращения с ними и немедленно уведомлять власти.

Люди, которые хотят сообщить о случае торговли дикими животными, могут связаться по телефонам 3174276828, 3183651787 или 3182154047 или по электронной почте fauna@ambientebogota.gov.co в случае любого случая коммерциализации, владения или чрезвычайной ситуации, связанной с дикой природой.

«Своевременная отчетность не только помогает смягчить последствия незаконного оборота, но и может спасти жизни сотен видов, которые содержатся в качестве домашних животных и удалены из их естественной среды обитания», — подчеркнули в Министерстве окружающей среды.

Что касается этого преступления, то министерство окружающей среды сообщило, что в течение 2021 года в Колумбии было изъято 18 636 особей фауны и 282 147 представителей флоры, что представляет собой 2325 захватов, и отметило, что среди наиболее распространенных видов фауны - черепахи, матамата, игуаны, бабиллы, канарейки, попугаи, сине-желтые ара, обезьяны-пауки, белоголовые и белоголовые мартышки, а также флора, пальмы и гуадуа.

Дело в том, что в стране, где действует Закон об экологических преступлениях, незаконный оборот фауны был закреплен в статье 328A, которая гласит, что «любое лицо, занимающееся торговлей, приобретением, экспортом или сбытом без разрешения компетентного органа или в нарушение существующих правил образцы, продукты или части водных или дикие иностранцы дикой фауны или видов, подлежат тюремному заключению на срок от 60 до 135 месяцев и штрафу в размере от 300 до 40 000 действующих минимальных месячных заработных плат».

Продолжайте читать:







