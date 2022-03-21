Они протестуют против высылки мигрантов в городе Тихуана, на границе с США

Группа мигрантов и активистов протестовала в понедельник в мексиканском приграничном городе Тихуана, требуя отмены Раздела 42, закона США, который разрешает немедленную высылку тех, кто въезжает на их территорию по соображениям общественного здравоохранения.

«Что нам нужно? Убежище! Убежище! Когда нам это нужно? Теперь!» , скандировали протестующие, которые несли плакаты с надписями «мы мигранты, только люди» и «хватит титула 42».

Активисты и мигранты отметили, что в понедельник исполняется два года с тех пор, как правительство США во главе с Дональдом Трампом ввело политику чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, вызванной Covid-19.

Они также критиковали, что граждане Украины, которые бежали из своей страны после вторжения в Россию, освобождаются от этого законодательства, которое продолжалось при правлении демократа Джо Байдена.

«Очевидно, что политика заключается в том, что белым просителям убежища предоставляется доступ к системе, которая была полностью ограничена для тысяч темнокожих просителей убежища», — сказала Джудит Кабрера, юрист организации по защите убежища.

Женщина раскритиковала, что такое же внимание не уделяется людям, спасающимся от насилия в таких странах, как Гаити, Сальвадор и Мексика.

Тысячи людей из Центральной Америки и других стран, спасающихся от насилия и нищеты, пересекают Мексику с намерением добраться до Соединенных Штатов в поисках убежища.

Однако на своем пути они сталкиваются с многочисленными опасностями перед лицом преследования преступников и торговцев людьми, которые перемещают их в нечеловеческих условиях.

Число людей, пытающихся добраться до Соединенных Штатов, увеличилось с прибытием Байдена в Белый дом 20 января прошлого года. Кроме того, Мексика усилила свои военные операции по борьбе с нерегулярными миграционными потоками.

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