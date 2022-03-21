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понедельник 21 март 2022
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Россия

У Ведьмака на подходе новая игра: подробности, которые уже были раскрыты

CD Projekt RED подтвердил, что в названии будет использоваться Unreal Engine 5

Newsroom Infobae

21 март 2022

Неделя началась с отличных новостей для поклонников «Ведьмака»: франшиза встретит новую игру, которая положит начало новой саге, так что каждый может догадаться об истории и персонажах, которые она представит.

CD Projekt RED подтвердил эту новость через социальные сети игры, а также публикацией на своем веб-сайте и заявлением, в котором были расширены некоторые первоначальные подробности о том, что будет выпуском одной из самых важных франшиз видеоигр, которые нашли в The Witcher 3 один из самых важных названия своего жанра.

Игра разрабатывается Unreal Engine 5 «в рамках стратегического партнерства с Epic Games». Таким образом, объявление является официальным подтверждением того, что новый титул уже в пути. На данный момент, кроме того, на единственном показанном изображении изображен медальон с фразой «Начинается новая сага» (начинается новая сага).

Ведьмак 3
Ведьмак 3 является последним выпуском франшизы и включает два дополнения: Hearts of Stone и Blood and Wine

Примечание в разработке

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