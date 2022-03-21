США готовы принимать «трудные решения» по иранскому ядерному

Соединенные Штаты заявили в понедельник, что они «готовы принять жесткие решения» с целью сохранения сделки и предотвращения получения Ираном ядерного оружия, но они также готовятся к возможному провалу переговоров.

По словам источника, близкого к делу, Тегеран требует исключить Стражей Революции — идеологическую армию Исламской Республики Иран — из черного списка «иностранных террористических организаций» США, и эта просьба является одним из последних препятствий, которые необходимо преодолеть для возрождения 2015 года. соглашение.

Опрошенный по этому поводу представитель американской дипломатии Нед Прайс отказался подробно рассказать, «какие санкции мы готовы или не отменять».

Но «мы готовы принимать непростые решения», которые стремятся «вернуть иранскую ядерную программу в ее пределах», установленные соглашением 2015 года, сказал он, в то время как Израиль и правое крыло США встревожены выходом «Стражей» из этого очень символического черного списка.

Иранское ядерное соглашение позволило снять экономические санкции против Ирана в обмен на четкие ограничения на его ядерную деятельность, которая должна осуществляться строго в гражданском и мирном порядке под международным контролем. Но во время президентства Дональда Трампа, которое сочло его недостаточным, Соединенные Штаты вышли из соглашения в 2018 году и восстановили санкции.

В ответ Тегеран отказался от границ атомной программы.

С момента прибытия Джо Байдена в Белый дом в прошлом году в Вене ведутся переговоры по спасению сделки, предлагая отменить санкции США в обмен на возвращение Ирана к тексту.

«За последние недели был достигнут значительный прогресс, но я хочу четко сказать, что соглашение не является ни неизбежным, ни безопасным», - сказал Прайс, смягчая оптимизм, который царил с начала марта среди участников переговоров.

«Мы одинаково готовимся ко всем сценариям, с взаимным возвращением к полному соблюдению или без него» соглашения, предупредил он. «Президент Байден пообещал, что Ирану, находясь у власти, не будет позволено иметь ядерное оружие, и это обязательство является реальным и твердым, с согласия или без соглашения».

Прайс отметил, что американский переговорщик Роб Мэлли не вернулся в Вену после того, как десять дней назад на переговорах была решена пауза. «В прошлом мы видели, что иранские переговорщики имеют обыкновение делать перерыв во время праздников в Норузе», - добавил представитель Ирана, не имея возможности сказать, когда возобновятся обсуждения.

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