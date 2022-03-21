Начинается судебный процесс над генеральным директором никарагуанской газеты La Prensa

Манагуа, 21 марта В понедельник начался судебный процесс над генеральным директором никарагуанской газеты La Prensa Хуаном Лоренцо Холманном Чаморро, которого министерство юстиции обвиняет в предполагаемых преступлениях, связанных с отмыванием денег, имущества и активов. Как сообщает Никарагуанский центр по правам человека (Cenidh), исполнительный директор газеты La Prensa, старейшей в Никарагуа, в настоящее время циркулирующей только на цифровой платформе, предстанет перед судом за закрытыми дверями в Управлении судебной помощи Национальной полиции, где работает ячейка, известная как Эль-Чипоте. агентство, которое следит за делом. Холманн Чаморро, находящийся в тюрьме с 14 августа, показывает «тревожное ухудшение его здоровья», заявило, что гуманитарное агентство, которое считает бизнесмена «политическим заключенным» правительства под председательством сандиниста Даниэля Ортеги. 55-летний политический племянник бывшего президента Никарагуа Виолеты Барриос де Чаморро (1990-1997), он руководил старейшим и самым престижным СМИ Никарагуа, а также критиком Ортеги, когда его схватили в августе прошлого года, на фоне волны арестов лидеров оппозиции и независимых специалистов до до прошлых выборов. По словам Ченидха, с тех пор как он сидел в тюрьме, бизнесмен «похудел на 24 фунта, у него выпуклость в животе, боли в паху, грибок в руках и ногах, проблемы с сердцем, артериальное давление и явные проблемы с простатой». Кроме того, он добавил, что у него были симптомы covid-19, и он не был вакцинирован от этой болезни. La Prensa, основанная 96 лет назад и чьи объекты в Манагуа были заняты Национальной полицией со дня до ареста Хольмана Чаморро, сообщила, что ее генеральный менеджер также имеет пятно на правом глазу, по-видимому, вызванное антисанитарными условиями и отсутствием вентиляции и освещения в его сотовый. ЗАДЕРЖАНЫ ПЯТЬ ЧАМОРРО Согласно биографии семьи Чаморро, опубликованной в «In Biographies and Lives», бизнесмен принадлежит к семье знатных людей из Никарагуа, которые обеспечили пять президентов республики за 200 лет независимости. Онлайн-биографическая энциклопедия», опубликованная в Барселоне. На той же волне арестов власти арестовали братьев Кристиану и Педро Хоакина Чаморро Барриоса, сыновей бывшего президента Барриоса де Чаморро, а также Хуана Себастьяна Чаморро Гарсию, который, как и его двоюродный брат Кристиана, был арестован после того, как объявил о своей заинтересованности в том, чтобы быть кандидатом на пост президента оппозицией. Лидер бизнеса Хосе Адан Агерри Чаморро также находится под стражей. По меньшей мере 46 никарагуанцев были захвачены в плен в ходе выборов в ноябре прошлого года, на которых Ортега был переизбран на пятый срок, четвертый по счету, и второй со своей женой Росарио Мурильо в качестве вице-президента, а его главные претенденты были заключены в тюрьму. Среди захваченных — бывшие дипломаты, бывшие сандинистские исторические партизаны, лидеры оппозиции, молодежные лидеры, крестьяне, журналисты и бизнесмены. Ортега заклеймил заключенных и осужденных противников как «предателей родины», «преступников» и «сукиных сыновей империалистов янки».