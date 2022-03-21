Расписание матчей 12-го тура Лиги Димайор

12-й день апертуры Лиги Димайора 2022 года уже здесь, а вместе с ним и расписание просмотра матчей, так что примите к сведению, приготовьте закуски и напитки, чтобы не пропустить ни одного матча.

Ягуарес де Кордова — Унион Магдалена День: 21/03 Время: 15:45 Стадион: футбольный стадион «Харагуай-де-Монтерия» Трансляция: Победа/победа+Депортиво

Кали-Атлетико Национальный день: 21/03 Время: 18:10 Стадион: Эстадио Депортиво Кали Трансмиссия: Win+ Independiente

Санта-Фе-Атлетико Букараманга День: 22.03

Время: 20:15Стадион: Стадион Немесио Камачо Эль КампинТрансляция:

Победа+Один раз Калдас-Депортес Толима День: 22/03 Время: 18:00 Стадион: Эстадио Палогранде Трансляция: Win+Патриотас

Бояка-Америка де Кали День: 23/03 Время: 20:05 Стадион: Эстадио де ла Индепенденсия Передача:

Победа+Кортулуа-Энвигадо

День: 23/03Время: 14:00Стадион: стадион Досе де ОктубреТрансляция:

Победа/Победа+Ла Экидад-Альянса Петролера День: 23/03 Время: 16:05 Стадион: Эстадио Метрополитано де Течо Трансляция:

Победа/Победа+Агилас Дорадас-Депортиво Перейра День: 23/03 Время: 18:10 Стадион: Стадион Альберто Грисалес

Трансляция:

Победа/Победа+Индепендьенте Медельинденте Медельин-Мильонариос День: 24/03 Время: 20:15 Стадион: Эстадио Атанасио Хирардот Трансляция:

Победа+Юниор-Депортиво Пасто День: 25/03 Время: 16:00 Стадион: Эстадио Метрополитано Роберто Мелендес Трансляция: Победа+

Более подробная информация о Лиге Димайор, матчах, командах, футболистах и другой статистике доступна на официальном сайте по следующей ссылке.

Ежедневно Лига Димайор проводит десять игр. (Фото: Димайор)

Первый дивизион Колумбийской футбольной лиги проводится с 1908 года на любительском уровне и с 1948 года на профессиональном уровне, когда родился Димайор, что означает Главный дивизион колумбийского футбола, принадлежащий Южноамериканской конфедерации (Конмебол) Ассоциации Международной федерации футбола (Конмебол) (ФИФА).

С самого начала Димайора, в 1948 году и до 2001 года лига определялась ежегодными чемпионатами, и только один победитель был коронован. Начиная с 2002 года были учреждены короткие турниры с полугодовым чемпионом, то есть два раза в год, каждый из которых получил соответствующий титул и дополнительно место в Кубке Либертадорес де Америка в следующем году.

Короткие турниры Liga Dimayor проводятся первыми в 20 раундах, где каждая команда сталкивается со всеми своими соперниками, восемь лучших разыгрываются в двух хоум-ранах, две команды, победившие в плей-офф, сталкиваются с финалом, а победителем становится коронованный чемпион.

В настоящее время Лига Димайора состоит из 20 команд. Три команды с наибольшим количеством чемпионатов в своей истории: «Атлетико Насьональ», «Мильонариос» и «Америка де Кали». .

Больше всего голов в истории Лиги Димайора забили Серхио Гальван (224 гола); Иван Рене Валенсиано (217 голов); Уго Хорарио Лондеро (211 голов); Освальдо Палавесино (204 гола) и Хорхе Рамирес Гальего (201) цели.

Первый дивизион Колумбийской футбольной лиги проводится с 1908 года на любительском уровне, а с 1948 года на профессиональном уровне.

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