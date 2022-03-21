Красный Крест заявляет, что до сих пор не имеет доступа к мариупольскому забору

Женева, 21 марта Красный Крест все еще не имеет доступа к украинскому городу Мариуполь, окруженному российской армией и главным эпицентром войны в последние дни, заявил президент Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка после посещения Украина. В заявлении, выпущенном практически из румынского города Сирет на украинской границе, Рокка заявил, что ни Украинский Красный Крест, ни Международный комитет Красного Креста (МККК) не могут проводить эвакуацию мирных жителей или доставлять гуманитарную помощь в осажденный город. «Сотни тысяч людей до сих пор остаются там без электричества или воды», - подчеркнул Рокка, который недавно посетил украинский штаб Красного Креста (перенесенный войной из Киева в Винницу, также недалеко от румынской границы) для надзора за операцией гуманитарной помощи в стране. За исключением Мариуполя, «в другие части Украины ситуация с доставкой помощи улучшается», сообщила Рокка в своем сообщении в Twitter, которая указала, что 200 местных отделений Красного Креста в Украине все еще усердно работают над тем, чтобы обслуживать наиболее нуждающихся. После того, как в последние дни удалось эвакуировать гражданское население в Сумах, другом огороженном городе, «Красный Крест теперь сосредоточен на помощи внутренне перемещенным лицам» (около 6,5 миллиона по данным ООН), которые бежали в приюты или дома родственников. По оценкам, около 400 000 человек оказались в ловушке в Мариуполе более двух недель в результате интенсивных обстрелов, в результате которых были отключены центральное электричество, отопление и водоснабжение. В воскресенье Россия потребовала, чтобы украинские войска сдались и покинули этот портовый город, стратегический ключ для Москвы, потому что это поможет объединить пророссийские регионы Крым и Домбас по суше, но Киев отверг этот ультиматум. ШЕФ абс/пш