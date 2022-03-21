Прокуратура Рима начинает расследование возможных спекуляций в связи с повышением цен

Рим, 21 марта Прокуратура Рима начала расследование возможного преступления спекуляции ростом цен на топливо, электроэнергию и газ после жалоб, поданных несколькими ассоциациями потребителей. Расследования, координируемые прокурором Франческо Ло Вои и заместителем прокурора Родольфо Сабелли и в которых на данный момент не фигурируют лица, находящиеся под следствием, сосредоточены на возможных «спекулятивных маневрах в отношении товаров» перед лицом внезапного роста цен на газ, электричество и топливо, сообщают итальянские СМИ сегодня раскрыть. Помимо некоторых жалоб от ассоциаций, прокуратура решила начать расследование после того, как министр экологического перехода Роберто Чинголани назвал рост цен на топливо и энергию «колоссальной аферой за счет компаний и граждан». Крупнейшая потребительская ассоциация страны, Codacons, подала жалобу 104 прокурорам по всей Италии и в Антимонопольный орган с просьбой расследовать аномальное повышение цен на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях и возможные спекуляции, ведущиеся в ущерб потребителям и предприятия. «В наши дни прайс-листы на топливо, продаваемое на автозаправочных станциях, буквально вышли из-под контроля: в среднем на 39,3% больше, чем за тот же период 2021 года, в то время как дизельное топливо даже выросло на 51,3%», - сообщили они. Правительство вмешалось в прошлую пятницу, утвердив постановление, которое снизит акцизы на цену литра бензина и дизельного топлива на 25 центов евро, чтобы смягчить эскалацию энергопотребления, как подтвердил премьер-министр Марио Драги. Текст, единогласно одобренный Советом министров и включающий другую помощь в размере 4,4 миллиарда евро, предусматривает сокращение этих видов топлива на 25 евроцентов в течение месяца, до 30 апреля, которое будет финансироваться «за счет оценки части чрезвычайной прибыли, которую производители получают благодаря увеличение затрат на сырье», — отметил Драги.