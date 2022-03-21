Пентагон отметил, что есть четкие доказательства того, что Россия совершила военные преступления

FOTO DE ARCHIVO: Efectivos de las tropas prorrusas encima de un tanque durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en las afueras de la sitiada ciudad portuaria del sur de Mariupol, Ucrania 20 de marzo de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Пентагон в понедельник обвинил российские войска в совершении военных преступлений на Украине и заявил, что поможет собрать доказательства их совершения, поскольку обвинил Кремль в проведении неизбирательных нападений в рамках преднамеренной стратегии в конфликте.

«Мы, безусловно, видим четкие доказательства того, что российские войска совершают военные преступления, и мы помогаем собирать доказательства этого», — заявил на пресс-конференции представитель Пентагона Джон Кирби.

«Но есть исследовательские процессы, которые будут продолжаться, и мы позволим этому случиться. Мы намерены внести свой вклад в этот исследовательский процесс. Что касается того, что из этого получится, то это не решение, которое лидеры Пентагона приняли бы», - добавил он.

В понедельник Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия совершает «много военных преступлений» на Украине, и назвал происходящее в Мариуполе, на юго-востоке страны, «массовым военным преступлением».

«Россия действительно совершает много военных преступлений, мы должны сказать это слово. То, что происходит в Мариуполе, - это массовое военное преступление, уничтожающее все, бомбардировки и убийства всех без разбора», - сказал Боррелл прессе по прибытии в Совет министров иностранных дел ЕС.

«Это ужасная вещь, мы должны осудить это самым решительным образом», - добавил он о ситуации в Мариуполе, который уже более двух недель осаждается российскими войсками под сильным обстрелом.

Боррель заверил, что город «полностью разрушен, а люди гибнут».

Он заявил, что ЕС будет продолжать «поддерживать Украину всеми нашими ресурсами» и думать о том, какие новые санкции они могут продвигать, «особенно в отношении энергетики».

В минувшую среду президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «военным преступником» за вторжение в соседнюю Украину.

«Я думаю, что он военный преступник», - сказал Байден журналисту, который допрашивал его в Белом доме после мероприятия, посвященного борьбе с домашним насилием.

Ответ России не заставил себя долго ждать. Спустя несколько минут Кремль отверг комментарии Байдена о Путине, посчитав их «неприемлемыми и непростительными». «Мы считаем такую риторику неприемлемой и непростительной главой государства, чьи бомбы убили сотни тысяч людей по всему миру», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитируют агентства ТАСС и РИА Новости.

(С информацией от Reuters)

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