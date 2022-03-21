Пеликанс обгоняют «Лейкерс» отличной игрой Вилли Эрнангомеса

Лос-Анджелес (США), 20 марта Нью-Орлеан Пеликанс обогнал Лос-Анджелес Лейкерс в турнирной таблице Западной конференции в воскресенье благодаря победе над «Атланта Хокс» (112-117) в отличной игре Вилли Эрнангомеза. Испанский центровой набрал 17 очков (5 из 12 ударов, 7 из 7 с линии штаба), 10 подборов (7 из них в атаке), 2 передачи и перехват за 15 минут, сойдя со скамейки запасных за «Пеликанс». Йонас Валанчунас (26 очков и 12 подборов) и СиДжей Макколлум (25 очков и 8 передач) возглавили Пеликанс, который, несмотря на отсутствие Брэндона Ингрэма, покинул Атланту с победой. Американец из Пуэрто-Рико и мексиканец Хосе Альварадо также провели выдающийся матч с 15 очками, 4 подборами, 4 передачами и 3 перехватами за 24 минуты. «Нью-Орлеан» набирал 19 очков в первой четверти, но в итоге пострадал после толчка на последних минутах «Хокс». Данило Галлинари с 27 очками и 5 подборами стал лучшим бомбардиром «Атланты». Благодаря этой победе «Пеликанс», одержавшие победу в трех из последних пяти игр, занимают девятое место на Западе с рекордом в 30 побед и 41 поражение, столько же, сколько и «Лейкерс», которые сейчас занимают десятое место. Десятая позиция — последняя, которая дает доступ к плей-ин. На одиннадцатом месте находятся «Сан-Антонио Спёрс», которые выиграли «Голден Стэйт Уорриорз» в это воскресенье на последней минуте и имеют рекорд в 28 побед и 44 поражения. ШЕФ двп/икс