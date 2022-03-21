Число пострадавших в результате столкновения между поездами возросло до 95

(Обновление с новым количеством раненых) Тунис, 21 марта Число пострадавших в результате столкновения двух поездов, которое произошло сегодня на юге тунисской столицы, составляет 95 человек, большинство из которых носят мягкий характер, за исключением одного из водителей, сообщил пресс-секретарь гражданской защиты Моэз Триая. Согласно предварительному расследованию, авария произошла недалеко от центрального вокзала, на площади Барселоны, и остановки Jebel Jelloud (юг) между поездом дальнего следования и пригородным поездом, который прекратил рейс, поэтому на борту не было пассажиров, когда они встретились на одном пути и произошло столкновение. Раненые были доставлены в различные больницы в этом районе, и смертельных случаев не зарегистрировано. В октябре прошлого года президент Республики Кайс Саид уволил генерального директора Национальной железнодорожной компании (SNCFT) Белкасема Беттаиа всего через 24 часа после аналогичной аварии, в которой пострадали 33 человека. Эта авария произошла в городе Мегрин, муниципалитет Бен Арус, когда поезд до центрального вокзала столкнулся с другим региональным поездом из Габеса (центрально-западный), который стоял на пути. Железнодорожная сеть Туниса, насчитывающая 23 линии дальнего следования общей протяженностью 2000 километров и 138 локомотивов, ежегодно регистрирует около 100 аварий, в основном на перекрестках, из-за технических ошибок и устаревания железнодорожного парка. ШЕФ нрм/фпа