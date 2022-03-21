Национальный диалог начинается в ЦАР без участия основных оппозиционных групп

Банги, 21 марта Национальный диалог, организованный президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Аршанжем Туадерой, начался сегодня в столице страны Банги без участия основных оппозиционных групп. «Мы собрались здесь, чтобы найти коренные причины увековечения кризиса, переучиться жить вместе, доверять друг другу, объединять наши сердца... надеяться на лучшее будущее», — заявила Туадера в понедельник на открытии встречи. Диалог пройдет в центральноафриканском парламенте до 27 марта, и в нем примут участие 450 делегатов от различных организаций гражданского общества, политических партий и представителей учреждений. Однако основные оппозиционные силы не будут присутствовать, которые в это воскресенье отмежевались от диалога, убедившись в том, что их нейтралитет не был гарантирован или некоторые из вопросов, которые они требовали, не были включены. «Вместо диалога, объединяющего все живые силы страны, президент Туадера предпочел организовать так называемый республиканский диалог с нечеткими контурами, неопределенным содержанием и цель которого никоим образом не могла привести к восстановлению мира, национальному примирению и восстановлению государства», они заявили вчера в сообщении трех оппозиционных формирований, включая Коалицию демократической оппозиции (COD-2020). Оппозиция требует, среди прочих мер, вовлечения вооруженных групп в диалог, наблюдения за процессом со стороны постоянного посредника, назначенного Экономическим сообществом центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), и обязательного характера выводов. «Власть в Банги исключает вооруженные группировки на том основании, что у них есть еще одна основа для постоянного диалога», — заверил Эфе исполняющий обязанности президента оппозиционной коалиции Сириак Гонда, ссылаясь на историческое мирное соглашение 2019 года и дорожную карту, разработанную главами государств Международного Конференция Большого региона Лагос (CIRGL) в сентябре прошлого года. ЦАР переживает сценарий системного насилия с конца 2012 года, когда коалиция повстанческих групп северо-востока с мусульманским большинством - «Селека» захватила Банги и свергла президента Франсуа Бозизе после десяти лет правления (2003-2013 годы), начав кровопролитную гражданскую войну. В порядке сопротивления нападениям «Селеки» были сформированы христианские антибалакские ополченцы, которые, как и первая группа, разделились на несколько вооруженных группировок. Незадолго до президентских выборов 27 декабря 2020 года, которые оппозиция попросила аннулировать после того, как из-за отсутствия безопасности удалось открыть не более 40% избирательных участков, несколько вооруженных групп объединились, чтобы сформировать Коалицию патриотов за перемены (КПК), которая попыталась захватить столицу в Январь 2021 года. В октябре того же года президент Центральноафриканской Республики объявил об одностороннем прекращении огня с целью содействия национальному диалогу. Несмотря на эти успехи, две трети территории страны — богатой алмазами, ураном и золотом — по-прежнему контролируются боевиками, и, по данным ООН, около 692 000 человек являются внутренне перемещенными лицами. ШЕФ в/фунт/па/psh