Жест команды Ривер Плейт с Гонсалесом Пиресом и Армани после ошибки, которая привела к поражению Бока

Soccer Football - Primera Division - River Plate v Boca Juniors - Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina - March 20, 2022 Boca Juniors' Sebastian Villa scores their first goal REUTERS/Agustin Marcarian

«Ривер — это семья», фраза, которую часто слышат в «Монументале» как лидеры, так и члены тренерского штаба или футболисты. И эти слова не используются случайным образом, это стало очевидно после завершения Суперклассика, который закончился победой «Бока Хуниорс» со счетом 1:0 благодаря голу Себастьяна Виллы.

После финального свистка Дарио Эрреры Франко Армани и Леандро Гонсалес Пирес автоматически взяли голову, так как это все еще грохотало в их сознании блупер, в котором они снялись и который привел к цели колумбийца. Игроки, особенно те, кто находится на запасной скамейке запасных, быстро осознали свое беспокойство и без колебаний подошли к вратарю и центральному табло, чтобы поднять настроение, поддержать их и указать, что этого не произошло. Аналогичная ситуация наблюдалась и в раздевалке.

Этот союз, который был замечен на игровом поле Антонио Веспучио Либерти, можно увидеть и за пределами поля. Ярким примером этого является то, что происходит в каждый день рождения какого-то члена актерского состава миллионеров, когда спортсмены приезжают со своими партнерами, которые также создали прочную связь между ними.

Объединение отряда Ривер Плейт. Пары всегда присутствуют на каждом дне рождения

В преддверии старта Кубка Лиги весь состав «Ривер Плейт» собрался, чтобы съесть жаркое, и одной из деталей фотографии, которая стала вирусной, было то, что Фабрицио Ангилери был среди футболистов, несмотря на то, что из-за контрактной проблемы он больше не тренируется с первой командой.

Групповой союз - это то, что было провозглашено с самого начала цикла, главным руководителем которого является Марсело Галлардо. Вот почему не случайно Лео Понцио и Херман Люкс прибыли в одном автомобиле в преддверии матча с Ксенизе в Монументале, которые еще несколько месяцев назад были двумя эталонами клуба.

Хотя Марсело Галлардо, не колеблясь, признал, что «цель исходит из очень серьезной ошибки, произошедшего несчастного случая. И когда у вас есть игроки, которые могут решить, что происходит», он публично поддержал Франко Армани и Леандро Гонсалеса Пиреса; особенно центральное табло, которого некоторые болельщики уже видели боком из-за некоторых неудач в предыдущих матчах. «Меня не смущают эти ситуации, поражение, неблагоприятный исход», - сказал он.

«Я не собираюсь доставлять вам удовольствие. Я защищаю своих игроков, и по ошибке, тем более. А если мы проиграем, тем более. Я уверен и убежден в том, что мы делаем. Ничего более. Необходимо иметь спокойствие», - это фраза, которую Кукла нарисовала перед консультацией журналиста, чтобы дать понять, что, несмотря на решение против Ксенейзе, человек, вернувшийся в клуб из Интера Майами, имеет его полную поддержку. Стоит отметить, что защитник вернулся в учреждение по прямому требованию DT.

Несмотря на поражение, команда Нуньеса имеет 13 юнитов и из-за разницы мячей занимает третье место в зоне 1, что позволяет им получить путевку в финальную стадию соревнования. Выше него находятся только Юнион (14) и Расинг (15).

Еще один факт, о котором следует помнить, заключается в том, что в результате отъезда в связи с новой датой ФИФА Ривер Плейт вернется на поле только 2 апреля, когда он отправится во Флоренсио Варела, чтобы посетить Дефенсу и Юстицию, еще одного аниматора этой группы. Ожидается, что к этой дате технический директор восстановит Гектора Давида Мартинеса, одного из его оборонительных столпов.

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