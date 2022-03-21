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Жест команды Ривер Плейт с Гонсалесом Пиресом и Армани после ошибки, которая привела к поражению Бока

Команда миллионеров поддержала главных героев blooper, что привело к цели Xeneize в Superclassic

Newsroom Infobae

21 март 2022
Soccer Football - Primera Division - River Plate v Boca Juniors - Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina - March 20, 2022 Boca Juniors' Sebastian Villa scores their first goal REUTERS/Agustin Marcarian
Soccer Football - Primera Division - River Plate v Boca Juniors - Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina - March 20, 2022 Boca Juniors' Sebastian Villa scores their first goal REUTERS/Agustin Marcarian

«Ривер — это семья», фраза, которую часто слышат в «Монументале» как лидеры, так и члены тренерского штаба или футболисты. И эти слова не используются случайным образом, это стало очевидно после завершения Суперклассика, который закончился победой «Бока Хуниорс» со счетом 1:0 благодаря голу Себастьяна Виллы.

После финального свистка Дарио Эрреры Франко Армани и Леандро Гонсалес Пирес автоматически взяли голову, так как это все еще грохотало в их сознании блупер, в котором они снялись и который привел к цели колумбийца. Игроки, особенно те, кто находится на запасной скамейке запасных, быстро осознали свое беспокойство и без колебаний подошли к вратарю и центральному табло, чтобы поднять настроение, поддержать их и указать, что этого не произошло. Аналогичная ситуация наблюдалась и в раздевалке.

Этот союз, который был замечен на игровом поле Антонио Веспучио Либерти, можно увидеть и за пределами поля. Ярким примером этого является то, что происходит в каждый день рождения какого-то члена актерского состава миллионеров, когда спортсмены приезжают со своими партнерами, которые также создали прочную связь между ними.

Футболисты речных пар
Объединение отряда Ривер Плейт. Пары всегда присутствуют на каждом дне рождения

В преддверии старта Кубка Лиги весь состав «Ривер Плейт» собрался, чтобы съесть жаркое, и одной из деталей фотографии, которая стала вирусной, было то, что Фабрицио Ангилери был среди футболистов, несмотря на то, что из-за контрактной проблемы он больше не тренируется с первой командой.

Групповой союз - это то, что было провозглашено с самого начала цикла, главным руководителем которого является Марсело Галлардо. Вот почему не случайно Лео Понцио и Херман Люкс прибыли в одном автомобиле в преддверии матча с Ксенизе в Монументале, которые еще несколько месяцев назад были двумя эталонами клуба.

Хотя Марсело Галлардо, не колеблясь, признал, что «цель исходит из очень серьезной ошибки, произошедшего несчастного случая. И когда у вас есть игроки, которые могут решить, что происходит», он публично поддержал Франко Армани и Леандро Гонсалеса Пиреса; особенно центральное табло, которого некоторые болельщики уже видели боком из-за некоторых неудач в предыдущих матчах. «Меня не смущают эти ситуации, поражение, неблагоприятный исход», - сказал он.

«Я не собираюсь доставлять вам удовольствие. Я защищаю своих игроков, и по ошибке, тем более. А если мы проиграем, тем более. Я уверен и убежден в том, что мы делаем. Ничего более. Необходимо иметь спокойствие», - это фраза, которую Кукла нарисовала перед консультацией журналиста, чтобы дать понять, что, несмотря на решение против Ксенейзе, человек, вернувшийся в клуб из Интера Майами, имеет его полную поддержку. Стоит отметить, что защитник вернулся в учреждение по прямому требованию DT.

Несмотря на поражение, команда Нуньеса имеет 13 юнитов и из-за разницы мячей занимает третье место в зоне 1, что позволяет им получить путевку в финальную стадию соревнования. Выше него находятся только Юнион (14) и Расинг (15).

Еще один факт, о котором следует помнить, заключается в том, что в результате отъезда в связи с новой датой ФИФА Ривер Плейт вернется на поле только 2 апреля, когда он отправится во Флоренсио Варела, чтобы посетить Дефенсу и Юстицию, еще одного аниматора этой группы. Ожидается, что к этой дате технический директор восстановит Гектора Давида Мартинеса, одного из его оборонительных столпов.

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