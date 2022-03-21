Пять советов финансового гуру Джорджа Сороса при открытии бизнеса

FILE PHOTO: Billionaire investor George Soros attends the Schumpeter Award in Vienna, Austria June 21, 2019. REUTERS/Lisi Niesner/File Photo

Джордж Сорос, 91-летний венгерско-американский инвестор и миллиардер, поделился различными ключами, которые предприниматели должны учитывать при первых шагах в личном бизнесе.

Магнат и финансовый гуру, родившийся в Будапеште в 1930 году, проложили важный бизнес-путь в Аргентине. С 1989 года и в течение десятилетия он был союзником IRSA, компании, которая разработала несколько основных торговых центров страны. Он также участвовал в компаниях сельскохозяйственного сектора, таких как Cresud и Adecoagro. Точно так же филантроп и переживший Холокост был миноритарным акционером YPF, пока в 2016 году снижение цен на нефть не заставило его сократить свою долю.

Покинув Венгрию из-за нацистской оккупации, Сорос прибыл в Лондон. Там он учился и развивался в мире бизнеса. Он начал свою предпринимательскую карьеру, устроившись на различные должности в коммерческих банках Соединенного Королевства, а затем в Соединенных Штатах.

Сорос был союзником IRSA в течение десятилетия (REUTERS).

Согласно данным, опубликованным Forbes в этом году, собственный капитал финансиста достигает 8,6 млрд долларов США.

Важные уроки для лидеров стартапов

В своей недавно опубликованной книге «George Soros: A Life In Full», сборнике эссе из Harvard Business Review Press, Сорос поделился уроками своей жизни для лидеров стартапов. Вот пять самых важных советов от финансового гуру, составленные Forbes.

1. Поиск уникальных возможностей в мире

Космополитическое видение и «глобальный объектив» становятся необходимыми для поиска уникальных возможностей по всему миру. Лучшие идеи могут прийти отовсюду и подняться повсюду.

Анализ бизнеса на международном уровне позволяет соединить точки и найти недооцененные возможности как в стране, где вы находитесь, так и за рубежом.

2. Делайте ставки, когда у вас есть убеждение и подходящее время

По словам магната, вы не должны просто играть в азартные игры, когда считаете, что сейчас подходящее время для этого. Тем не менее, предпринимателям нужно время, чтобы получить убеждения в своих идеях.

Вы должны создать тестовые продукты, опросить клиентов, найти правильное решение. В этом направлении, когда они убеждены в своей идее и уверены, что момент идеален, они должны действовать тщательно и решительно.

По данным Forbes (REUTERS), состояние Сороса составляет 8,6 миллиарда долларов.

3. Окружите себя лучшими людьми

Учиться, вдохновляться и вести лучших людей - еще одно из основных предпосылок, выдвинутых финансовым гуру в своей книге. На протяжении всей своей карьеры Сорос не только поддерживал отличные контакты с самыми разными интересами, но и создал сеть сетей.

Это создало возможности для того, чтобы люди, помимо взаимодействия с ним, могли общаться друг с другом и, таким образом, иметь новые партнерские отношения в постоянно расширяющейся сети. Очень важно, чтобы предприниматели прислушивались к своему сообществу и окружали себя лучшими людьми по всему миру для достижения своих целей.

4. Баланс между реализмом и надеждой

Хотя Джордж Сорос твердо верит в «открытое общество», инвестор не питает иллюзий на этот счет. Его философия состоит в том, чтобы сочетать «исторический реализм» с «вечным оптимизмом».

5. Использование циклов обратной связи в пользу одного

Рынки, как и большинство аспектов жизни, не имеют линейных изменений. Стартапы в лучшем и худшем случае должны столкнуться с рефлексивностью (циклическими связями между причинно-следственной связью). Есть компании, которые пользуются энтузиазмом, и это способствует увеличению капитала и повышению стоимости, что способствует дальнейшему росту фирмы. По мнению Сороса, предприниматели должны играть с петлями положительной обратной связи, чтобы ускорить бизнес.

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