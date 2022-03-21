ЕС утверждает новую стратегию по получению автономии в обороне

Брюссель, 21 марта Министры иностранных дел и обороны ЕС одобрили в понедельник новую оборонную стратегию, в соответствии с которой ЕС хочет получить автономию, чтобы стать поставщиком международной безопасности, инвестируя все больше и больше скоординированным образом в наращивание потенциала. Представленный Верховным представителем Сообщества по иностранным делам Жозепом Борреллом в ноябре прошлого года документ, известный как «Стратегический компас», должен был быть изменен, пока двадцать семь вели переговоры по нему, чтобы учесть последствия российского вторжения в Украину и лучше подготовить ЕС к событиям таких как война на европейской земле.