Правительство Египта вмешивается в цены на хлеб в условиях эскалации цен на пшеницу

Каир, 21 марта Правительство Египта решило в понедельник вмешаться в цены на хлеб, установив розничные цены на этот продукт на следующие три месяца ввиду роста международных цен на пшеницу, основное зерно для рациона питания египтян, из-за войны в Украине. «Премьер-министр Мустафа Мадбули издал указ, устанавливающий цену продажи несубсидируемого хлеба (...). Это решение действует в течение трех месяцев или до дальнейшего уведомления», - говорится в заявлении Совета министров. Таким образом, продажная цена этого продукта была установлена на уровне половины египетского фунта (0,025 евро или чуть менее 0,03 доллара) за 45-граммовый хлеб, одного фунта (0,05 евро или 0,055 доллара) за 90 фунтов и 11,5 фунта (0,57 евро или 0,631 доллара) за один килограмм коробки хлеба. Исполнительный указ предусматривает штрафы в размере от 100 000 до 5 миллионов фунтов стерлингов (от 5 750 до 290 000 долларов или от 5 000 до 250 000 долларов). Эта мера была принята после значительного увеличения поставок хлеба в последние дни, до 50%, из-за российского вторжения в Украину и последующих международных санкций, введенных в отношении Москвы, стран, из которых 80% закупок пшеницы за рубежом приходилось на Египет, крупнейший мировой импортер этого зерна. Ранее в этом месяце правительство также решило сохранить цену на субсидируемый хлеб, к которому имеют доступ около 72 миллионов из чуть более 100 миллионов жителей арабской страны, в одном фунте за упаковку из 20 90-граммовых хлебов. Кроме того, оно приняло другие меры, чтобы избежать нехватки хлеба, пищи, которая занимает центральное место в рационе египтян, особенно населения с наименьшими ресурсами. Еще до вторжения она начала пытаться диверсифицировать своих поставщиков, стимулировала внутреннее производство зерна и запретила его экспорт в течение трех месяцев. Две недели назад египетская исполнительная власть попыталась успокоить опасения по поводу нехватки хлеба, убедившись, что страна располагает достаточными запасами пшеницы на следующие четыре месяца и что урожай, который начнется в середине апреля в стране, послужит для покрытия внутреннего спроса еще на пять месяцев. Кроме того, инфляционное давление, вызванное ростом международных цен на эти и другие товары, вынудило Центральный банк Египта повысить процентные ставки в понедельник впервые за пять лет и снизить стоимость египетского фунта по отношению к доллару. ШЕФ ср-ппа/джак