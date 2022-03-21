Приложение для знакомств для любителей NFT

У любителей NFT (аббревиатура на английском языке означает «невзаимозаменяемый токен») уже есть приложение, разработанное специально для них. Это Lonely Ape Dating Club, приложение для знакомств, которое стремится связать адептов с невзаимозаменяемыми токенами.

Сервис был создан Year 4000 Labs, в состав которой входят специалисты и коллекционеры яхт-клуба Bored Ape (BAYC), который коллекция токенов длительного пользования, построенная на Ethereum. Коллекция включает в себя изображения профиля обезьян, созданные с помощью алгоритма.

Что предлагает приложение для знакомств

Как упоминалось на странице, пользователи смогут подключать свои криптокошельки и фильтровать потенциальные совпадения на основе чистой стоимости криптовалют и NFT в своих кошельках. Следует отметить, что большим требованием для участия в этой платформе является наличие криптовалют обезьян.

Следует отметить, что пользователи регистрируются в приложении, связывая свои крипто-кошельки, и как только это будет сделано, платформа позволяет им показать свою чистую стоимость и свой NFT-портфель. Вы можете выбрать связь с теми, которые помогают накопить больше криптоактивов.

С другой стороны, пользователи могут отправлять друг другу советы по криптографии. Это может послужить методом привлечения внимания других людей и, таким образом, начать разговор.

Пользователи регистрируются в приложении, связывая свои криптокошельки

Также можно обмениваться метриками и другими данными, связанными с NFT, поскольку, как ясно, все вращается вокруг этой цифровой вселенной.

На платформе также есть функция «матч за победу», которая позволяет пользователям зарабатывать токены. В свою очередь, функция «Coin Digger» позволит владельцам, не являющимся Bayc, подключаться к более высокой сети для взаимной выгоды.

На данный момент те, кто хочет присоединиться к этой платформе знакомств, должны войти на портал и присоединиться к списку ожидания.

Чтобы стать частью платформы, вы должны рассчитывать на BAYC

Как возникла BAYC

Проект появился в 2021 году и состоит из лимитированной коллекции из 10 тысяч NFT. Он был разработан 4 друзьями, которые создали Yuga Labs и думали о создании этих криптоактивов по мотивам фильмов «Планета обезьян». В частности, упоминается мем «обезьяны вместе сильные», концепция, которая появляется в первом фильме: Происхождение планеты обезьян.

Яхт-клуб Bored Ape имеет ограниченные NFT

Когда они были запущены, NFT продавались по цене 0,08 ETH, но это значение не переставало расти. Их популярность росла благодаря тому, что знаменитости готовы платить за них астрономические цифры. Это случай американского ведущего Джимми Фэллона, который купил образ комбинезона в полосатой футболке почти за 220 000 долларов или образ музыканта. Эминем, который потратил почти 462 000 долларов на еще один NFT из этой коллекции, который ему просто понравился.

Каков следующий шаг этой криптовалюты

В Twitter компания Yuga Labs, создатель этой знаменитой коллекции, недавно опубликовала анимационное видео вместе с сообщением: «Увидимся на другой стороне в апреле».

В фильме показана одна из обезьян, которая во время рыбалки находит бутылку с надписью «выпей меня». Обезьяна глотает жидкость, и сразу же вся окружающая среда начинает разрушаться. Затем появляется другой персонаж, который переносит его «на другую сторону». Появляется корабль, члены других NFT, и все становится очень изменчивым.

Некоторые считают, что это может быть намеком на их набег в метавселенную, хотя другие считают, что это может стать предвкусием предстоящей видеоигры с участием этих персонажей. На данный момент есть только выводы.

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