Молочный сектор будет предоставлять 32 миллиона литров в месяц продуктов от Priced Care

DYN19, BUENOS AIRES 07/06/04, UNA FAMILA TIPO NECESITO REUNIR CASI 329,58 PESOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES ALIMENTICIAS DURANTE MAYO, LO QUE IMPLICA UN AUMENTO DE 0,1 POR CIENTO FRENTE A ABRIL. FOTO: DYN/L. THIEBERGER/ARCHIVO.

Ситуация с молочными продуктами сложная не только в мире, но и в Аргентине с обычными приправами, предлагаемыми нашей политикой и реальностью.

Эта неделя началась с сюрпризов, когда, несмотря на прогнозы, которые дали преемственность оптимизму, международные цены, установленные электронным аукционом крупнейшего молочного кооператива в мире Fonterra под названием Global Dairy Trade, неожиданно сократились.

Хотя индекс составляет 1579 пунктов и соответствует уровню августа 2013 года, когда сухое молоко упало на 2,1 процента до 4596 долларов за тонну, международный рынок остается заманчивым, но он должен преодолеть взлеты и падения, вызванные войной, после пандемии, и даже из этой части мира логистика все еще очень сложно из-за отсутствия контейнеров.

Климатические условия и растущие затраты означают, что мировое производство сырья продолжает снижаться, достигнув рекордных -1,8% среди основных производителей, что означает сокращение производства чуть более чем на 14 миллионов литров в день.

Но спрос продолжает расти, что является положительным следствием пандемии, хотя в эти недели война между Россией и Украиной прямо ударяет по сырьевым товарам, а топливо растет настолько, что условия становятся еще более сложными. Это происходит в Испании, где транспортная забастовка, активная с четверга, тормозит производство молочных продуктов, которое уже испытывает дефицит в магазинах мороженого в районах Луго и Галисии, а в таких регионах, как Валенсия, действует ограничение на количество единиц на покупку.

Тем не менее, это может стать отличной возможностью для аргентинского молочного сектора. Несмотря на рост издержек, наши производители борются за продолжение поставок сырого молока, а отрасли не прекращают поставлять всю страну должным образом. Конечно, эти международные цены и потребности, связанные с потреблением, представляют собой прекрасную возможность, но внутренние условия не даются для того, чтобы воспользоваться этим преимуществом.

Отнюдь не так, уже более месяца ходят слухи и опасения, связанные с намерением национального правительства увеличить отчисления в молочном спектре и даже закрыть экспорт или создать квоты для выезда за границу после рекордного года из-за таланта частных лиц вести переговоры и преодолевать уже упомянутые препятствия.

Они являются комментариями в отраслях всех размеров, а также в компаниях-производителях, которые несколько недель назад объявили в послании сообществу, что «вмешательство на рынок молока вредит всем нам», добавив краткое объяснение: менее активная рабочая сила и рост безработицы в городах, закрытие тамбос chicos, но также с меньшим количеством молока и большей инфляцией, и эта тенденция не прекращается.

В настоящее время производители получают среднюю цену 37,69 песо за литр, что эквивалентно примерно 34 центам за доллар, что не соответствует затратам и, прежде всего, по сравнению с кукурузой и ее эквивалентом в молоке. Политика, которую хотелось бы повторить, не помогает, а наоборот, поэтому немедленное отсутствие определения настолько велико, что предпринимается попытка стимулировать анодинную дерзость исполнительной власти с помощью формулы бизнес-палат.

Частный маневр

Уже к середине 2020 года было предложено иметь эквивалент нескольких миллионов литров молока по сниженным ценам, чтобы выйти из схем максимальной стоимости для всей цепочки. Считалось, что это будет начато только в июне прошлого года, хотя первичные выборы не соответствовали фундаментальным соглашениям, хотя именно так начали оставляться максимальные цены, но потери молочной промышленности не были ограничены.

Однако с середины 2021 года компании ежемесячно вносят 20 миллионов литров в программу Pricos Cuidados. Через несколько дней после обновления значений той же схемы и с учетом звездной инфляции на столе во вторник состоялась первая из двух встреч для определения изменений в этом соглашении.

Как будто это был знак доброй воли, предложение Центра молочной промышленности, Ассоциации малых и средних молочных предприятий вместе с Межкооперативным советом производителей молока заключалось в увеличении поставок продуктов для программы «Цены», которые наиболее распространены в федеральной столице и Конурбано и разбавлен, чтобы измерить, что он распространяется на национальной карте, несмотря на поездки по национальным сетям супермаркетов.

Предложение

Как стало известно Infobae, молочная промышленность предлагает увеличить ежемесячные поставки на 10-12 миллионов литров молока, карамели, мягких сыров или тех, которые пользуются наибольшим спросом. Впервые это было сделано с руководителями бизнес-палат перед самим министром внутренней торговли Роберто Фелетти и даже представителями сельского хозяйства.

В прошлую пятницу состоялась еще одна, более техническая встреча, на которой предполагалось, что номера могут быть закрыты и определить все, что входит в обновленный список, который будет активирован 7 апреля в магазинах. Правительство признает, что структура этого увеличения предложения более чем на 50% должна иметь баланс между производством и промышленностью в отношении торговли, поскольку первые два звена больше всего затронуты прямым увеличением затрат.

Что сложнее понять исполнительной власти, так это то, что цены на продукты на полках и в холодильниках являются следствием, а не причиной инфляции. Хорошо известно, что любые ограничения, которые могут возникнуть в ближайшей или среднесрочной перспективе, могут привести к тому, что производственный и промышленный секторы согласятся определить как «бедствие». Вариант состоит в том, чтобы никогда не переполнять внутренний рынок, а улучшить внутренние и внешние торговые условия, чтобы сектор мог расти, чего он добивался более двух десятилетий.

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