Круизная индустрия возвращается на Каймановы острова

Сан-Хуан, 21 марта Круизные лайнеры начали прибывать на Каймановы острова в этот понедельник впервые за два года, как объявил министр туризма Карибской территории Кеннет Брайан, который заявил, что возобновление будет происходить постепенно. Брайан в своем заявлении объявил, что в ближайшие четыре недели на Каймановы острова прибудет 21 судно общей численностью 74 208 пассажиров. Он указал, что на этом этапе круизные лайнеры будут перевозить на борту 40% пассажиров, которых они перевозили до пандемии covid-19. Брайан сказал, что в течение первого месяца работы протоколы безопасности будут оценены, чтобы определить, какие изменения, если таковые потребуются. Решение было ратифицировано правительством Каймановых островов в прошлую пятницу. Правила круиза на Каймановых островах требуют вакцинации всего экипажа и запрета на высадку пассажиров или членов экипажа, инфицированных COVID-19. Пассажиры должны получить окончательную дозу вакцины, одобренной Каймановыми островами, не менее чем за 14 дней до начала круиза. Возвращение круизных судов в Джорджтаун впервые за 2 года является хорошей новостью для секторов, наиболее связанных с туризмом, таких как таксисты и операторы, которые уверены, что этот новый сценарий оживит местную экономику. «Администрация этого агентства не принимает легкомысленного решения о возобновлении круизного туризма. Дело в том, что до тех пор, пока пандемия сохраняется, любая поездка, будь то по воздуху или по морю, представляет определенную степень риска», - пояснил чиновник. Disney Magic, вместимостью 2700 пассажиров, сегодня станет первым судном, прибывшим на Каймановы острова после пандемии, начав постепенное возобновление круизного туризма на этой карибской территории. Брайан отметил, что это поможет определить новую норму для индустрии круизов и туризма в целом. «Это поможет нам более эффективно двигаться к полному восстановлению экономики», - сказал он. С начала пандемии на Каймановых островах было зарегистрировано в общей сложности 20 336 случаев заражения и 23 случая смерти из-за covid-19.