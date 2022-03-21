Вице-президент Боливии называет сохранение воды «существом, которое чувствует»

Ла-Пас, 21 марта Вице-президент Боливии Дэвид Чокеуанка призвал в понедельник задуматься о важности воды и заботы о ней как о существе, «излучающем энергию и ощущающем себя» в рамках Всемирного дня водных ресурсов. Чокеуанка участвовал в этот день в мероприятии в Вице-президенте Боливии, посвященном этому дню, в котором он размышлял о важности заботы об этом элементе для заботы о здоровье всех живых существ. Вице-президент подчеркнул, что этот ресурс «жизненно важен» для заботы обо всем живом и что мы должны начать путь к «возвращению к жизни», говорится в пресс-релизе его канцелярии. Власти также прочитали «манифест жизни Авича Ума Мама», материнской воды в Аймаре, в котором предлагаются некоторые меры по уходу за реками, озерами и водой в целом. Один из моментов, выделенных вице-президентом, заключается в том, что Мать-Земля рассматривается как «субъект прав» и что нужно «вернуться к жизни». Он добавил, что вода похожа на «существо, которое излучает энергию и чувствует» и что она является «соединителем духа со вселенной», поэтому это «организация жизни» и «священное существо, которое порождает жизнь, порождает, чувствует». Вице-президент также принял участие в другом мероприятии в городе Санта-Ана, на берегу озера Титикака, самого высокого судоходного с Перу. На этом мероприятии он попросил население заботиться и сохранять озеро, считающееся «священным» и «энергетическим центром планеты», в дополнение к защите рек и Пачамамы или Матери-Земли. Чокеуанка также попросил «позаботиться» о человеке, который в прошлом году покрасил голову памятника Христофору Колумбу в Ла-Пас в черный цвет и пытался обезглавить ее, хотя ему удалось только сломать нос. По этому факту эта тема преследуется обычной системой правосудия, перед чем вице-президент Боливии предупредил, что если кто-нибудь коснется аймарас, «мы встанем». Каждый год 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов с целью размышления о глобальном водном кризисе и необходимости принятия мер по устранению этого жизненно важного элемента.