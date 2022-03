Лучшие мемы, оставленные презентацией К. Танганы на Vive Latino 2022

22-е издание Vive Latino проходило 19 и 20 марта на Форуме Сол; с презентациями выступили такие группы, как Banda MS, Siddharta, Мальдита Весиндад, Антон Альварес Альфаро, более известный под своим сценическим псевдонимом как C. Tangana, был одним из самых знаменитых в социальных сетях мексиканцами, оставив невероятные мемы презентации, подражающей Tiny Desk его последнего альбома El Madrileño.

C. Tangana был признан одним из лучших шоу Vive Latino 2022 года. (Фото: @pagusrendon).

Его выступление проходило на сцене Escena Indio посреди стадиона Палильо Мартинес в течение часа, где тысячи мексиканцев, ожидающих исполнения его песен, сопровождали его в невероятном шоу. Это была постановка с теплой и театральной декорацией, сопровождаемая сценографией, имитирующей бар, с официантами, напитками и приглашенными музыкантами; так как одним из них был мексиканец Эд Маверик, с которым он пел Parteme la Cara.

Мадриленец устроил испанскую вечеринку на сцене. (Фото: @siiiinai).

Одной из первых песен была Cambia! который пел вместе с другим гостем Ариэлем Фавелой. Затем он продолжил выступление с Comerte Entera y Ateo, одной из самых ожидаемых песен была Demasiadas Mujeres, в которой публика сошла с ума и пела на вершине легких. Смесь звуков бачата, реггетона и фламенко превратила настоящую вечеринку на сцене.

Его шоу под названием «Без пения и настройки» тронуло всех участников. (Фото: @PauBouchot).

У него было несколько гостей на сцене, в том числе Эд Маверик. (Фото: @raqueltprior).

Me Maten является одним из самых известных гимнов его Tiny Desk, и он также был спет тысячей голосов, такие песни, как Tú quiste me de wanting, Dying of Envy, Los Tontos; но Pucho, как его называют мексиканцы, также радовал своих поклонников песнями, которые были из его первых хитов, таких как Antes de Morirme и «Плач в лимузине».

Поклонники, которые не смогли присутствовать, смогли посмотреть выступление в прямом эфире на трансляции Vive Latino. (Фото: @latiricienta).

Презентация певца и его спутников была высоко оценена как участниками, так и теми, кто смотрел выступление в прямом эфире из своих домов, а социальные сети, такие как Twitter, были заполнены комментариями и мемами о том, насколько невероятной была их презентация в мексиканской стране.

«Quiet» была одной из самых ожидаемых песен. (Фото: @sancabmx).

Концерт, представленный К. Танганой в синем костюме в клетку, по мнению последователей, был одним из лучших за вечер. Одним из комментариев, которые чаще всего повторяли фанаты, была зависть тех, кто мог пойти посмотреть рабочий стол в прямом эфире, потому что во время просмотра прямой трансляции посетители могли наслаждаться музыкой и быть ближе к испанцу.

Певица также исполнила песню «Плачу в лимузине». (Фото: Пибевасаби).

С другой стороны, пользователи сети поделились видео и фотографиями презентации, сопровождаемые словами о том, как хорошо у них было в это время, и утверждают, что они никогда не превысят того, что видели в Vive Latino благодаря певцу. Слова ободрения и ласки с просьбой сделать частный концерт, говоря, что они любят его и что Мексика ждет его возвращения с распростертыми объятиями.

Шоу сопровождалось голосами и хлопками зрителей. (Фото: @CatorceNoise).

Тангана и Эд Маверик произнесли тост в конце песни «Parteme la cara». (Фото: @boyinjeans_).

Наконец, несколько человек заявили, что у них уже есть билеты на фестиваль Ceremony, который состоится 2 апреля в Парке двухсотлетия, где также будет выступать C. Tangana, и их поклонники очень взволнованы тем, что они пережили в эти выходные. что они пойдут только, чтобы снова насладиться его талантом.

С тостом певец и его команда попрощались со зрителями. (Фото: @cnxn_oficial).

