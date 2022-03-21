Тейлор Фриц сократил серию Рафы Надаля и был освящен в Индиан-Уэллсе

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Чреватый физическими проблемами, Рафаэль Надаль потерпел неожиданное поражение в финале Индиан-Уэллса в воскресенье американцу Тейлору Фрицу и завершил свою 20-победную серию на старте сезона. Испанец, который должен был участвовать несколько раз, проиграл 6-3 и 7-6 (7/5) местному дебютанту в финале Masters 1000.

Непобежденный в своих последних 11 финалах ATP, Надаль поддался дуэли, отмеченной ветром и его физическими ограничениями и ограничениями самого Фрица, с дискомфортом в одной лодыжке. Бывший номер 1 мира гонялся за своим четвертым трофеем в этом году, менее чем через 24 часа после трехчасовой битвы против молодого Карлоса Alcaraz, в котором страдали проблемы с мышцами.

«В последние две недели я старался изо всех сил, но на этот раз не получилось. Сегодняшний день был невозможен, но я боролся до конца. Я рад этому и интересному началу сезона для меня», — сказал Надаль на пьедестале. «У меня проблемы с дыханием. Здесь все время как игла. Это влияет на дыхание. Больше, чем из-за поражения, я страдаю из-за этого вопроса», - все обеспокоены своим откровением испанец.

В тай-брейке второго сета испанец был в двух очках от форсирования третьего сета, но Фриц продержался до тех пор, пока не стал первым американцем, выигравшим в калифорнийской пустыне со времен Андре Агасси в 1988 году. Родившийся в 160 км от Индиан-Уэллса теннисист из Сан-Диего (Калифорния) в неверии приложил руки к голове после триумфа на втором по величине корте в мире.

Надаль, с другой стороны, увидел свою 20-выигрышную серию, сокращенную с начала года, отметку, уступающую только Новаку Джоковичу, с которым он выиграл три трофея. С одним из них, Australian Open, он обогнал серба и Роджера Федерера в гонке, чтобы стать теннисистом с наибольшим количеством титулов Большого шлема (21) в истории.

С информацией от AFP

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