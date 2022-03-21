Футбольный клуб «Тауро» закрывает день триумфом, но лидеры в Панаме не меняются

Панама Сити, 20 марта, ФК «Эль-Тауро», мастерски выступив панамским вратарем Эриком Хьюзом, победил Сан-Франциско де ла Чоррера со счетом 1:0 в воскресенье на закрытии восьмого тура турнира по апертуре Панамской футбольной лиги (ЛПФ) 2022 года. В дополнение к действию вратаря Хьюза гол Ирвинга Гудиньо дает все три очка команде по корриде, защищающей чемпиона Панамы по футболу, и оставляет их на третьем месте Восточной конференции с 12 единицами. Команда Сан-Франциско, возглавляемая колумбийским тренером Гонсало Сото, добавляет свое пятое поражение в чемпионате, теперь последнее на Западе и всего пять единиц. ФК «Альянса», тренируемый колумбийцем Жаиром Паласиосом и лидером Запада, не смог пройти от матча к нулю против «Эрреры» венесуэльского Хулио Инфанте. Альянсисты сохраняют вершину своего дивизиона с 15 очками, и только один из их ближайших преследователей, Спортинг Сан-Мигелито. В этот день «академики» под руководством бразильца Фелипе Боровски забили 2 гола по 1 за «Верагуас Юнайтед». Голы Хосе Муньоса и Томаса Родригеса поставили Сан-Мигелито на второе место с 14 очками. Дисконт команды Veraguas, пятый с шестью целыми, был получен через Юсеевича Эрнандеса. Атлетико Чирики сохранил вершину Западной конференции после двусторонней ничьей с Потрос-дель-Эсте. Для чирикано венесуэльца Альберто Валенсии, которые при ничьей набрали 16 очков, забили Мигель Сааведра и Хосе Флорес, а для «Лос-Потроса», занявшего пятое место на востоке с 8 очками, забили Карлос Родригес и Йоамет Мурильо. Всего на два очка от «Кириканос» отстает от клуба «Атлетико Индепендьенте де ла Чоррера» (CAI) венесуэльца Ивана Герры, который сегодня победил Пласа Амадор со счетом 1:0. Цель Роберто Ниблеса помогает CAI набрать 14 очков и занять второе место. Plaza Amador, созданная Хорхе Луисом Дели Вальдесом, теперь четвертая на востоке и 10 единиц. Объединенный араб Колона, подготовленный Хулио Сезаром Дели Вальдесом, бывшим тренером Панамы, упал со счетом 0:1 до университетского спортивного клуба. С неудачей колонны все еще не выигрывают в чемпионате, добавляют 5 очков и являются финалистами Востока. Кадровый состав университета, который подавал жалобы на неуплату в течение недели, на Западе достиг 8 баллов и занимает четвертое место в общем зачете.