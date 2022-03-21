Правительство и оппозиция Сирии возвращаются за стол переговоров в Женеве

Женева, 21 марта Правительство и сирийская оппозиция вновь встречаются сегодня в Женеве под эгидой ООН, чтобы попытаться продвинуться вперед в переговорах по конституционной реформе, которая считается центральным столпом любого политического урегулирования десятилетнего вооруженного конфликта в Сирии. На встрече присутствуют три партии, входящие в редакционный комитет Великой хартии вольностей, который насчитывает 45 членов (по 15 от каждой части). Помимо делегатов сирийского режима и оппозиции участвуют представители гражданского общества. Эта комиссия является неотъемлемой частью так называемого Конституционного комитета, состоящего из 150 человек (по пятьдесят с каждой стороны), и со времени своего первого заседания, два с половиной года назад, прогресс, который она может продемонстрировать, был очень ограниченным и ни в коем случае не значительным. Помимо разногласий, пандемия covid-19 вызвала задержку в их работе, которая, по оценкам, составляет более девяти месяцев из-за невозможности организации личных встреч. Прежде чем возобновить встречи, Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, который выступает в качестве посредника на этих переговорах, заявил прессе, что «Сирия остается одним из самых серьезных кризисов в мире и необходим прогресс в направлении политического урегулирования». Последнее заседание редакционного комитета состоялось в октябре прошлого года и в то время Педерсен признался, что потерпел неудачу, поскольку «не было адекватного понимания того, как продвинуть процесс вперед». Он пояснил, что он сообщил делегациям, что пришло время достичь понимания, с тем чтобы перейти к этапу «существенной разработки» Конституции. Варианты реформы действующей Конституции или разработки новой Конституции все еще остаются на столе, но любой из них должен быть вынесен на референдум. Педерсен пояснил, что президенты правительства и делегации оппозиции согласовали повестку дня вопросов, которые будут обсуждаться на сегодняшний день и завтра. Четырьмя центральными пунктами будут: основы управления, самобытность государства, государственные символы, а также структуры и функции государственных органов. «Если три делегации сделают то, что они обещали сделать, я надеюсь, что мы увидим некоторый прогресс», — сказал Педерсен. ШЕФ есть/пи