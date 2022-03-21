Spotify планирует включить NFT на платформу

TURKEY - 2021/12/02: In this photo illustration the Spotify logo seen displayed on a smartphone screen on a laptop computer. (Photo Illustration by Onur Dogman/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Музыкальная индустрия всегда вела войну со Spotify. Причина? Что потоковая платформа не платит им достаточно за их песни. По данным Vice, Spotify платит около 0,0042 доллара за копию. Это означает, что художникам потребуется около 300 000 посещений в месяц, чтобы заработать минимальную заработную плату.

Художники, которые осуждают отсутствие прозрачности, чтобы действительно знать, куда идет прибыль, устали от шаткости платформы, и многие искали другие системы компенсации за свою работу. Наиболее распространенными являются NFT или невзаимозаменяемые токены.

В ответ на эту новую тенденцию и чтобы художники не покидали свою платформу, Spotify разрабатывает планы по добавлению технологии блокчейн и альтернатив токены, которых нет в вашем стриминговом сервисе. Согласно вышеупомянутому источнику, Spotify опубликовал два предложения о работе, которые отражают интерес платформы к криптовалютам и связанным с Web3 проекты.

Музыкальная индустрия хочет начать работу в мире невзаимозаменяемых токенов

Внезапный интерес Spotify к блокчейну появился после того, как крупные технологические компании, такие как Meta, объявили ранее на прошлой неделе, что Instagram добавит функциональность NFT в ваш платформа. Другие компании, включая Twitter и Reddit, также работают над созданием новых функций для биржи NFT.

NFT, также известный как невзаимозаменяемый токен, использует технологию блокчейн для подтверждения права собственности на цифровые активы. Согласно рыночному трекеру Nonfungible, большая часть из $17,7 млрд NFT, сгенерированных в прошлом году, были связаны с изобразительным искусством, играми и предметами коллекционирования.

В этом году система будет распространена на музыкальный сектор. Это может включать продажу цифровых альбомов или использование NFT для покупки песен или билетов на концерты.

Снуп Догг скачать. (фото: Крипто-новости)

Такие музыканты, как рэпер Snoop Dogg и DJ Стив Аоки, стали известными коллекционерами NFT, но они единственные.

Американская рок-группа Kings of Leon и канадский певец и автор песен Граймс выпустили свои музыкальные NFT некоторое время назад, а крупные звукозаписывающие лейблы Warner и Universal Music Group присоединились к проекту NFT в качестве виртуальной команды с членами Ape Yacht из Bored Yuga Labs.

Однако это не единственные инициативы NFT. DJ и продюсер 3LAU запустили Royal, приложение, которое позволяет музыкантам продавать свои песни коллекционерам в обмен на наличные деньги. Роялти собирают как коллекционеры, так и художники.

Королевское приложение. (фото: investing.com)

Доходы артистов от продажи своих песен в формате NFT превышают доходы Spotify

Источником проблемы является алгоритм Spotify и модель компенсации. Дело в том, что певцы берут процент за трансляцию. Алгоритм, с другой стороны, всегда отдает предпочтение самым успешным произведениям, системе, которая работает в ущерб самым независимым музыкантам. То есть, чем больше песня слушается, тем больше она присутствует в рекомендательных системах платформы, что делает ее неустойчивой для многих исполнителей.

Некоторые художники говорят, что этого достаточно и переходят на технологию на основе блокчейна, также известную как web3. И дело в том, что доход, который они получают, продавая свои песни в качестве невзаимозаменяемого токена, больше, чем они получают от Spotify.

Магнит Европа. (фото: YouTube)

«Я заставил кого-то купить мою песню за сумму, которая потребовала бы миллиона пьес на Spotify», - объяснил Bloomberg Iman Europe, певец и автор песен, который сделал 22,2 эфира (сейчас стоит почти 60 000 долларов), продав пять синглов и музыкальное видео как NFT. «С Spotify я заработал всего 300 долларов, несмотря на то, что у меня было более 4 миллионов просмотров. Сейчас, $60 000», - добавил он.

По данным Water and Music, такие музыканты, как Iman Europe, продали 83 миллиона копий через NFT. Независимые художники составляют 70% этого дохода. Лауреат премии «Грэмми» Джон Ледженд и группа предпринимателей и венчурных капиталистов объявили ранее в этом месяце, что запустят платформу для художников для монетизации своих работ с использованием технологии NFT.

Эта модель вознаграждения особенно выгодна для независимых музыкантов, поскольку NFT позволяет им быть независимыми от алгоритма Spotify.

Доход, который артисты получают от продажи своих песен в формате NFT, больше, чем у Spotify. (фото: ДАДО РУВИЧ/REUTERS)

Наконец, есть один из самых больших неизвестных аспектов этой модели возмездия — интеллектуальная собственность. В связи с этим покупатели NFT приобретают право собственности на цифровые активы, а также исключительные права в некоторых случаях для одного человека.

Однако музыкантам не нужно отдавать свой контент платформам в первую очередь. Записи свойств встроены в метаданные. Исполнители могут передать права на песню или альбом, когда они попадут в NFT, или сохранить за собой право собственности на песню или альбом.

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